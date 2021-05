Trei israelieni raniti intr-un ''atac terorist'' in nordul Cisiordaniei

Focurile de arma, care au avut loc intr-o statie de autobuz la intersectia Tapuah, la sud de Nablus, este tipica unui atac al militantilor palestinieni, potrivit armatei."Un autovehicul suspect a sosit in intersectie si a tras in directia unor civililor israelieni", a precizat armata."Fortele de securitate israeliene au raspuns deschizand focul asupra autovehiculului suspect care a fugit", a adaugat armata intr-un comunicat.Magen David Adom, echivalentul Crucii Rosii, a raportat ca a acordat ingrijiri la trei persoane in varsta de circa douazeci de ani, care au fost transportate ulterior la spital. Una dintre persoane era in stare critica, una grav ranita, iar a treia ranita usor.Cei trei israelieni au fost identificati de oficiali ca studenti ai unui seminar religios intr-o colonie invecinata cu Itamar.Armata a indicat ca "a blocat mai multe drumuri si urmareste autovehiculul suspect".Benny Gantz, informat despre incident, a promis ca fortele de securitate nu se vor odihni "pana nu ii vor prinde pe teroristii responsabili ai atacului", a declarat biroul sau intr-un comunicat."Nu vom lasa terorismul sa ridice capul si ii vom lovi pe dusmanii nostri cu forta", a declarat premierul Benjamin Netanyahu intr-un comunicat.Nicio grupare palestiniana nu a revendicat responsabilitatea atacului, dar Yigal Dilmoni, seful principalei organizatii de colonisti, Yesha, a acuzat "Autoritatea Palestiniana si prietenii sai din Hamas", miscarea islamista palestiniana care o controleaza Fasia Gaza Potrivit Shin Beth, serviciul israelian de securitate interna, fortele de securitate au dejucat anul trecut 238 de atacuri cu arma si 70 de lovituri cu cutitul in Cisiordania ocupata si in Ierusalimul de Est.