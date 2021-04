Atacatorul de la metroul din Manhattan, condamnat la inchisoare pe viata

Pedeapsa vizeaza sa "trimita un mesaj" celor care ar putea fi tentati sa comita gesturi similare celui al lui Akayed Ullah, a mentionat judecatorul Richard Sullivan.Avocata apararii, Amy Gallicchio, ceruse pedeapsa minima prevazuta de lege, 35 de ani de inchisoare.Akayed Ullah, in varsta de 31 de ani si originar din Bangladesh, a fost arestat pe 11 decembrie, imediat dupa ce a reusit doar partial sa produca o deflagratie la o ora de varf pe culoarul dintre Times Square si gara Port Authority - partial, pentru ca dispozitivul artizanal pe care il avea asupra sa nu a explodat complet.Atacul, in urma caruia patru persoane au fost ranite, iar atacatorul a suferit arsuri grave, a dus la cresterea tensiunilor, in conditiile in care a survenit dupa un alt atentat, la sfarsitul lui octombrie acelasi an, soldat cu moartea a opt oameni in sudul Manhattanului. Barbatul care a intrat atunci cu camioneta in multime fusese "inspirat" tot de Stat Islamic.Akayed Ullah a prezentat scuze la sedinta de joi si a exprimat regrete.Ancheta a evocat o radicalizare progresiva a tanarului, venit in SUA in 2014 cu o viza de reintregire a familiei si domiciliat intr-un cartier din Brooklyn cu o puternica populatie originara din Bangladesh.