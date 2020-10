Atacuri antisemite fata cu autoritati germane "neajutorate"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

De unde pana unde ura tot mai virulenta si mai contondenta confruntandu-i pe evreii germani? Ca si pe ceilalti, in Occident? Nu e Apusul un taram al iluminismului? Nu lanseaza guvernul german si alte oficialitati europene tot mai insistente apeluri impotriva urii pe evrei, a iudeofobiei sau, cum i se spune indeobste, impotriva antisemitismului?Ministrul german de externe, Heiko Maas, a reiterat si el, mai nou, un astfel de apel, dupa ce in fata singagogii din Hamburg, una masiv aparata de politie, un cetatean german originar din Kazahstan, imbracat in haine militare, l-a lovit in cap cu o lopata si l-a ranit grav pe un student venit duminica dimineata sa celebreze sarbatoarea biblica a corturilor. Tanarul a reusit sa scape in extremis. Niste trecatori i-au acordat primul ajutor, inainte ca salvarea sa ajunga la fata locului. Intervenind tardiv, politia l-a arestat totusi pe faptas, afirmand ca face impresia unui "zapacit". In buzunarul sau s-a gasit un bilet pe care era zugravita o svastica. Totusi, nu s-ar "cunoaste inca motivul" atacului sau.Ar fi poate urgent sa-i dam politiei germane o mana de ajutor. Sa-i explicam ca, in genere, oamenii atacati in interioriul sau in fata unor sinagogi in timpul sarbatorilor evreiesti, care sunt apreciati de agresori a fi evrei, sunt fara exceptie victimele antisemitismului.Si nu e nevoie ca aceste victime sa fie evreiesti, dupa cum s-a constatat la Halle. Inarmat cu o arma de foc artizanala, un extremist de dreapta s-a repezit anul trecut, de Iom Kipur, in cea mai sfanta zi a calendarului evreiesc, asupra sinagogii locale. Gratie unui obstacol fizic isi abandonase intentia de a intra in singagoga si a-i impusca pe toti cei 52 de evrei adunati in lacasul de cult. Il impiedicase o usa mai groasa decat ura. Frustrat ca-si ratase masacrul, asasinul venit sa puna singur de-un pogrom a impuscat doi oameni aflandu-se intamplator prin apropiere. Sperase, desigur, ca omoara evrei.Dar oare de ce nu stie politia germana chestiuni elementare despre evrei? Si parca si mai putin despre antisemiti si antisemitism? De ce atunci cand, altfel decat la Halle, apara o sinagoga, nu o face suficient? De ce a ajuns tardiv la locul faptei? De ce nu e in stare sa impiedice asemenea acte de terorism ? N-au fost destul de clare oficialitatile?Constient de efectul pernicios pe care l-ar putea avea asupra imaginii Germaniei tentativele teroriste si de asasinat comise impotriva evreilor pe teritoriul fostului Reich nazist, ministrul german de externe a tinut sa condamne dur atacul de la Hamburg. Maas a admis, pe Twitter , ca "nu e un caz izolat", ca e un act generat de un "antisemitism respingator" caruia "trebuie sa i se opuna toti". Emfatica asertiune e salutara. Caci, intr-adevar, trebuie.Dar atunci de ce n-o fac? De ce nu i se opun toti, in Germania, la 75-80 de ani de la Holocaust? La ce sunt bune mult reiteratele declaratii in genul celor articulate de ministrul federal al justitiei, social-democrata Lambrecht, care a calificat atentatul de la Hamburg drept "o rusine pentru tara noastra"? Ori texte pretinzand "consternare" si solidaritatea cu "concetatenii nostri evrei", ca al primarului social-democrat din Hamburg, Tschentscher?La mai nimic. La prea putin, cat timp politia din Frankfurt, de pilda, se comporta aberant. Aceasta politie a deschis o ancheta "pentru ultraj" impotriva unei israelience. Vina ei? Arbora calma un drapel israelian in proximitatea unei demonstratii virulent antiisraeliane. Una organizata de musulmani si stangisti sustinand organizatia antisemita BDS, cu scopul impunerii unui boicot al statului evreu. Un politist i-a ordonat insolent femeii, care, perfect pasnica, se multumea sa stea si sa nu faca nimic, sa spele putina. Intrebat de ce n-are voie sa arate steagul israelian, agentul ar fi raspuns: "pentru ca nu-mi place". Intrebat de ce trebuie sa plece ea, desi se comporta pasiv, politistul ar fi replicat: "pentru ca asa vreau eu".Politia a refuzat sa inregistreze la fata locului plangerea femeii impotriva demonstrantilor care o insultau ca "nazista". In schimb a pretins, in raspar cu marturia victimei, ca i s-ar fi ordonat sa plece pentru ca "provoca". Si ca ar investiga-o pe israelianca "silita fiind de un denunt" ad hoc al unei demonstrante careia solitara protestatara i-ar fi aratat, chipurile, "degetul mijlociu". Lucrurile, releva victima, ar sta exact pe dos. Ultragiata ar fi fost ea, nu ei.Nu e prima oara ca politistii din Frankfurt se evidentiaza printr-un comportament bizar. In 2014 doi agenti isi expediau poze cu un pom de Craciun decorat cu svastici. Un an mai tarziu alt politist elogia o dementa teorie a conspiratiei vehiculata de un neonazist, calificand-o, vai, drept "vorbe intelepte". Si din computerul politiei aceleasi metropole de pe malul fluvului Main avea sa se extraga adresa unei avocate de origine turca, amenintata cu moartea in numele unui terorist neonazist care s-a sinucis in 2011, in Germania.Pro Tv relua recent un reportaj CNN despre antisemitismul din scoli. Potrivit lui, "numerosi profesori si elevi din Germania se confrunta zi de zi cu atitudini antisemite la scoala". Sunt situatii in care dascalii isi ascund religia si se vad fortati sa demisioneze fiindca autoritatile nu iau masuri. O profesoara care si-a devoalat identitatea evreiasca a gasit apoi "svastica desenata pe manuale si obscenitati pe tabla, alaturi de numele ei"... Degeaba s-a plans directorului scolii si politiei...."Nimeni nu a luat-o in serios si nici nu a intervenit. Dupa aceea, situatia s-a inrautatit, intrucat elevii percep Israelul ca pe un opresor al palestinienilor. De aceea, au inceput sa ii adreseze mesaje antisemite."Trista ei experienta e emblematica. Numerosi sunt dascalii evrei care se considera siliti sa-si ascunda originea si apartenenta religioasa de elevi indoctrinati fie islamist, fie de catre extremisti de stanga, care-i urasc pe evrei la pachet cu statul evreu. De frica elevilor antisemiti, nu putini profesori escamoteaza si istoria. "40 la suta din elevi nu stiu nimic de Holocaust", afirma CNN. Postul TV american e optimist. Habarnismul risca sa fie net mai raspandit, de vreme ce nu e clar de fel ce stiu ceilalti 60 la suta despre exterminarea evreilor europeni. Si oare ce ignora autoritatile, daca de ani de zile se arata perfect incapabile sa dea de capat unei probleme a carei existenta o admit de mult?Cauzele adanci ale antisemitismului "sintetic" si erorile oficialilorCum e posibil ca, in rastimpul catorva zile, agresorul unui evreu pasnic din fata unei sinagogi germane sa aiba in buzunar o svastica, iar unei israelience sa i se impute agresiv, in alt oras german, ca ea sau steagul ei israelian ar reprezenta "nazismul"?Oficialii germani si-au asumat raspunderea pentru trecutul nazist. Au promis si au cerut viguros elucidarea celor mai tenebroase capitole ale istoriei nationale si, dixit Merkel, considera dreptul la existenta al statului evreu ca parte a "ratiunii de stat" germane si, ca atare, ca "nefiind negociabila". Si atunci? Unde e problema?Indusa rabdator de antisemitismul raspandit pretutindeni, in vest si in lumea musulmana, de staruitoarele dezinformari ale serviciilor secrete comuniste de la Moscova si Bucuresti (dupa cum credibil releva generalul Pacepa) iudeofobia e o maladie care s-a acutizat si a luat amploare intre timp.Boala e multimilenara, dar recidiva actuala e efectul actiunii unor varii bacterii patogene, amalgamate si cu virulente mutual potentate. La mijloc, pe de o parte, e ideologia prevalenta in Apus. E una inextricabil legata de politicile identitare la moda la toate extremele spectrului politic in aceasta trista epoca postmoderna.Ingerata de elita politica si mediatica germana, aceasta ideologie a determinat si establishmentul politic, pentru care anti-antisemitismul e doctrina de stat, dar care vrea sa-si pastreze cu orice pret si popularitatea, sa umble cu mofturi aparent progresiste, in esenta lor prea putin vizibila insa rasiste, legate de nevoia apararii de "grupuri marginalizate". Or, prea adesea, aceste grupuri si promotorii lor mult alintati de corectitudinea politica profeseaza un antisemitism mascat frecvent sub faldurile doar aparent mai acceptabile ale antisionismului, dar nu mai putin virulent decat al islamistilor sau extremistilor de dreapta.Ca sunt inspirate de marxism, islamism sau de fascism, colectivismele si politicile identitare au, pana la urma, aceiasi doi dusmani pereni: individualismul liberal, capitalist, pe de o parte. Si evreul, pe de alta. Identitatea lui nu convine, parca, nimanui. De aici a rezultat nu doar un antiamericanism patologic si, parca, generic. Ci si, asociat lui, recrudescenta unui antisemitism pe care l-am numit inca din anii 90 "sintetic".Asa a ajuns ostilitatea antievreiasca sa devina, vai, numitorul comun al unei tot mai mari parti a societatii. A alimentat-o, in Germania, o insistent evocata, dar rau procesata, adanc refulata si dezastruos aplicata lectie a istoriei cataclismului nazist.In loc sa elimine durabil proteica ura care a generat Holocaustul, aceasta eronata gestiune a memoriei o recicleaza periodic si involuntar in varii forme, situate la baza unor duplicitati, ipocrizii, cinisme, sau naivitati, aflate, la randul lor, la temelia unor derapaje politice interne sau externe. Nu e greu de banuit ca, incurajati de atmosfera generata de aceste inadecvari si de un antisemitism parca ubicuu, nu putini descreierati, contaminati de iudeofobie, intra in delir, crezandu-se de partea buna a natiunii si a istoriei, daca se manifesta antisemit ori savarsesc crime antievreiesti.