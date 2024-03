Atentat in Ingusetia impotriva vicepresedintelui Curtii Supreme

Vicepresedintele Curtii Supreme din Republica rusa Ingusetia, Aza Gazghireeva, a murit miercuri in urma unui atac armat comis impotriva sa, la Nazrani, au anuntat surse ale politiei locale.

Persoane neidentificate au deschis focul miercuri dimineata, in jurul orei 08,40 locale, impotriva automobilului in care se afla Aza Gazghireeva. Ea a murit la spital in urma ranilor suferite.

Alte sase persoane, intre care un copil, au fost ranite in timpul atacului, au precizat sursele mentionate.

Potrivit presedintelui republicii Ingusetia, Iunus-bek Evkurov, uciderea vicepresedintelui Curtii Supreme ar avea legatura cu procesul celor 12 persoane acuzate de comiterea unui atac in Ingusetia in vara anului 2004.