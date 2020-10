Atentionare de calatorie in Grecia. In ce interval orar nu va mai fi posibila Intrarea in prin punctul Kulata - Promachonas

Potrivit MAE, masura survine ca urmare a includerii regiunii Serres in categoria unitatilor administrativ teritoriale supuse restrictiilor de circulatie (nivelul 4 de alerta), conform careia este interzisa complet deplasarea pe timpul noptii.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +302106774035 si Consulatului General al Romaniei de la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Elena: +306978996222 si Consulatului General al Romaniei de la Salonic: +306946049076.