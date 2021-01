Atentionare de calatorie MAE pentru Spania. Coduri rosu, portocaliu si galben de ninsoare, ploi si vant

Potrivit unui comunicat al MAE transmis AGERPRES, atentionarile agentiei spaniole sunt:* Cod rosu de ninsori pentru comunitatile Madrid si Castilla la Mancha;* Cod portocaliu de ninsori pentru comunitatile Andaluzia, Aragon, Castilla y Leon, Catalonia, Extremadura, Murcia, Valencia si orasul autonom Ceuta;* Cod galben de ninsori pentru comunitatile Asturias, Insulele Baleare, Cantabria, Galicia, Navarra si Tara Bascilor.De asemenea, pentru Comunitatea Autonoma Andaluzia a fost emis si un cod portocaliu de ploi abundente si intensificari ale vantului.In acest context, autoritatile spaniole recomanda atentie sporita la deplasare atat pietonilor, cat si conducatorilor auto, precum si evitarea deplasarilor neesentiale.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romanei la Madrid: +34917344004 si la cele ale Consulatului General al Romaniei la Sevilla: +34954233243, +34954230947, +34954624053, +34954624070, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta au la dispozitie telefonul de permanenta al Sectiei consulare al misiunii diplomatice a Romaniei la Madrid: +34669362202 si pe cel al oficiului consular al Romaniei la Sevilla: + 34 648212169.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet: www.aemet.es, www.meteoalarm.eu, sevilla.mae.ro, madrid.mae.ro, www.meteoalarm.eu, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate pot folosi aplicatia "Calatoreste in siguranta", care ofera informatii si sfaturi de calatorie.CITESTE SI:MAE: Grecia extinde interdictiile de calatorie, inclusiv pentru romani