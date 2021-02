Bogdan Aurescu va lua parte la reuniunea ministrilor afacerilor externe din Uniunea Europeana. Ce subiecte vor fi dezbatute

In cadrul reuniunii, la capitolul Afaceri Curente , ministrii europeni si Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate Josep Borrell vor aborda pe scurt teme precum situatia din Myanmar, Etiopia, Sahel, Belarus, dosarul nuclear iranian, vor dezbate Comunicarea Comisiei Europene privind Vecinatatea Sudica si Comunicarea Comisiei Europene privind multilateralismul.Agenda propriu-zisa a reuniunii va include discutii privind relatiile Uniunii Europene cu Rusia, situatia din Hong Kong, elaborarea Busolei Strategice a UE, precum si un dialog prin video-conferinta cu noul secretar de stat al SUA, Antony Blinken.In ceea ce priveste situatia din Myanmar, ministrul Bogdan Aurescu va reitera condamnarea loviturii de stat militare si se va pronunta pentru respectarea optiunii democratice a alegatorilor, putand fi luata in considerare inclusiv adoptarea de masuri restrictive ale UE, care sa conduca la reinstaurarea proceselor si institutiilor democratice. Inclusiv in exercitarea calitatii de presedintie in exercitiu a Comunitatii Democratiilor, ministrul roman de externe va evidentia necesitatea apararii democratiei in lume, in special in statele unde aceasta este amenintata, asa cum este cazul Myanmar, si va evoca declaratia recenta a statelor membre ale Consiliului Guvernator al Comunitatii Democratiilor cu privire la situatia din Myanmar, in contextul exercitarii Presedintiei romane a Comunitatii Democratiilor.Discutia cu privire la relatiile UE cu Rusia are loc in contextul vizitei Inaltului Reprezentant pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, la Moscova (5-6 februarie 2021) si in pregatirea dezbaterilor pe subiect din cadrul Consiliului European din martie 2021. Ministrul roman va sublinia ca vizita la Moscova indica faptul ca relatiile UE-Rusia se afla intr-un moment important de inflexiune si va sublinia necesitatea unitatii UE pentru mentinerea credibilitatii ca actor de politica externa. Va arata ca este necesara adaptarea conduitei strategice a UE fata de Rusia avand in vedere modul asertiv in care Rusia se raporteaza la UE, dupa cum a rezultat inclusiv in urma vizitei recente a Inaltului Reprezentant Borrell. Va exprima sustinere pentru adoptarea de noi masuri restrictive in contextul ultimelor evolutii din Rusia in ceea ce priveste cazul Navalnii. Va reitera importanta unei bune pregatiri a dezbaterii de la Consiliul European din 25-26 martie. De asemenea, va accentua necesitatea unui angajament politic mai puternic cu statele din Parteneriatul Estic.In cadrul schimbului de opinii cu secretarul de stat american, Antony Blinken, ministrul Bogdan Aurescu va arata ca parteneriatul transatlantic este indispensabil pentru ambele maluri ale Atlanticului si va reitera necesitatea consolidarii cooperarii UE-SUA, pe care Romania o sustine inclusiv in calitate de partener strategic al SUA. Va exprima convingerea ca, doar impreuna, ca membri ai aceleiasi comunitati de valori si de securitate, pot fi gestionate provocarile globale actuale, poate fi reformat sistemul multilateral si consolidata ordinea internationala bazata pe reguli. Va saluta intentia Presedintelui Biden de a organiza un Summit al Democratiilor si va arata ca Romania, in calitate de Presedintie a Comunitatii Democratiilor, este pregatita sa contribuie la concretizarea acestei initiative.Ministrul Bogdan Aurescu va saluta prima discutie la CAE privind elaborarea Busolei Strategice, document important pentru orientarea evolutiilor viitoare de la nivel european in domeniul securitatii si apararii, in pregatirea discutiilor liderilor UE din 25-26 februarie pe acest subiect. Va arata ca rolul principal in acest proces apartine statelor membre, context in care ghidajul pe care liderii il vor oferi este esential. Va sublinia ca, in viziunea Romaniei, rezilienta si parteneriatele sunt elemente-cheie in dezvoltarea cooperarii europene in materie de securitate si aparare. Va evoca importanta rezilientei care poate fi obtinuta prin consolidarea cooperarii cu organizatiile internationale ( NATO ), aprofundarea dialogului strategic cu partenerii, in special SUA, si prin continuarea dezvoltarii de capacitati UE civile si militare.Inaintea reuniunii CAE, ministrul Bogdan Aurescu va participa, alaturi de mai multi omologi, la o intalnire informala cu reprezentanti ai echipei lui Alexei Navalnii, precizeaza MAE.