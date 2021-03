Australia a inregistrat primul caz de infectare cu COVID-19 dupa peste doua saptamani

Premierul statului Queensland, Annastacia Palaszczuk, a afirmat ca medicul a tratat doi pacienti care au revenit recent in Australia si au fost testati pozitiv cu tulpina britanica."Stim ca medicul, care a asistat la aceste doua cazuri de Covid-19, a fost la spital tot timpul. Acum are simptome", a declarat Palaszczuk.Acesta este primul caz de infectare locale in Australia de la 24 februarie.Deocamdata autoritatile nu au stabilit cate persoane a tratat medicul.Toate spitalele din zona au fost inchise vizitatorilor.