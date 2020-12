Australia ameninta ca ii deporteaza pe turistii petrecareti. Guvernul analizeaza aceasta posibilitate dupa ce mai multi oameni au incalcat lockdown-ul impus asupra plajelor

Autoritatile din domeniul migratiei investigheaza sute de tineri care s-au inghesuit pe plaja Bronte Beach in ciuda limitarilor impuse de masurile de sanatate si ii vor penaliza pe cei considerati responsabili, a spus Hawke la postul de radio 2GB.Hawke s-a declarat "socat" de multimea de pe plaja din estul orasului Sydney care a incalcat regulile de distantare sociala, dintre care cele mai multe persoane ar fi fost excursionisti straini si posesori de vize de lucru din Marea Britanie si Irlanda."In virtutea Actului Migratiei, daca cineva ameninta siguranta publica sau sanatatea, viza sa poate fi anulata si revocata", a spus Hawke."Guvernul federal analizeaza aceasta problema. Vom deporta bucurosi oamenii care nu respecta in mod flagrant ordinele de sanatate publica", a adaugat Hawke.Marti mai devreme, ministrul politiei din statul New South Wales, David Elliott, i-a acuzat pe petrecaretii aflati pe plaja de Craciun de "acte scandaloase" ce arata o desconsiderare flagranta fata de ordinele din domeniul sanatatii ce incearca sa opreasca raspandirea coronavirusului.Elliott a spus ca un grup de oameni care au incalcat lockdown-ul impus asupra plajelor din nordul orasului pentru a participa duminica la o nunta au comis un "act ticalos". Douasprezece persoane au fost amendate cu 1.000 de dolari australieni (759 dolari SUA) fiecare pentru incalcarea lockdown-ului.Sydney incearca sa suprime un focar de COVID-19 asupra plajelor din nordul orasului unde 129 de persoane au fost testate pozitiv. Mii de persoane din zona plajelor din nord sunt in carantina, in timp ce persoanele din restul orasului Sydney se poate deplasa, dar nu pot primi mai mult de 10 vizitatori acasa.Citeste si: