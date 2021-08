Lockdown-urile prelungite nu sunt sustenabile, conform unui oficial australian. Când vor fi ridicate restricțiile

Ce restricții sunt impuse

Cum merge campania de vaccinare în Australia

Într-o perioadă în care peste jumătate dintre locuitorii din Australia se află în lockdown-uri de mai multe săptămâni pentru a limita răspândirea variantei Delta, considerată mult mai infecţioasă decât tulpina originală, Scott Morrison a spus că Australia trebuie să meargă spre înainte şi să înceapă să reducă restricţiile antiepidemice pe măsură ce tot mai mulţi rezidenţi vor fi vaccinaţi împotriva COVID-19."Lockdown-urile nu pot continua la nesfârşit. Acesta nu este un mod sustenabil pentru a trăi în această ţară", a declarat premierul australian într-o conferinţă televizată organizată în Canberra."Această situaţie nefericită trebuie să se încheie şi ea se va încheia atunci când vom începe să atingem rate de vaccinare de 70% şi de 80%", a adăugat el.Scott Morrison a susţinut această conferinţă de presă într-o perioadă în care o serie de măsuri mai stricte au intrat în vigoare în cel mai mare oraş al Australiei, Sydney. Începând de luni, măştile sanitare sunt obligatorii în afara locuinţei, cu excepţia situaţiei în care rezidenţii fac exerciţii fizice, iar o interdicţie de deplasare pe timpul nopţii a fost adoptată în 12 dintre cele mai afectate districte ale metropolei australiene.Guvernul federal de la Canberra a anunţat luna trecută un plan în patru etape privind relaxarea restricţiilor antiepidemice după ce 70% din populaţia de 25 de milioane de locuitori din Australia va fi vaccinată, un prag la care lockdown-urile stricte vor deveni "improbabile".Când rata de vaccinare va ajunge la 80%, doar "lockdown-uri puternic ţintite" vor fi necesare, iar rezidenţii vaccinaţi împotriva noului coronavirus vor putea să călătorească între statele australiene.Au apărut însă divergenţe între statele federale care doresc să se concentreze în continuare pe suprimarea virusului şi cel mai mare stat australian, New South Wales, care caută o cale pentru a ieşi din lockdown prin intermediul vaccinării, în urma unui amplu focar provocat de varianta Delta a noului coronavirus.Guvernele din statele Western Australia şi Queensland, care sunt în mare parte neafectate de virus, au anunţat că vor menţine anumite restricţii chiar şi după atingerea ţintelor de vaccinare.Reprezentanţii lor consideră că acel plan naţional, care a fost agreat înainte de apariţia focarului în New South Wales, s-a bazat pe o ipoteză potrivit căreia doar focare mici de COVID-19 vor fi prezente în rândul comunităţilor.Luni, autorităţile din New South Wales au raportat 818 de cazuri noi, cele mai multe în Sydney, marcând o scădere uşoară în raport cu cele 830 de cazuri confirmate în ziua precedentă.Prim-ministrul din New South Wales, Gladys Berejiklian, i-a îndemnat pe rezidenţi să se concentreze mai puţin pe numărul cazurilor anunţate şi mai mult pe campania de vaccinare anti-COVID-19."Odată ce ajungem la 80% din populaţie vaccinată cu două doze, fiecare stat va trebui să trăiască alături de COVID-19. Nu poţi să ţii la distanţă varianta Delta pentru totdeauna", a adăugat ea.În statul Victoria, în care se află oraşul Melbourne, 71 de cazuri noi au fost detectate, inclusiv 55 de persoane care au petrecut un anumit timp în comunitate în perioada în care erau infectate. Această situaţie ar putea, potrivit prim-ministrului Daniel Andrews, să compromită planurile ce vizează ieşirea din lockdown a statului Victoria în data de 2 septembrie.Deşi Australia a administrat pandemia de COVID-19 mai bine decât multe alte ţări dezvoltate, desfăşurarea lentă a campaniei sale de vaccinare a afectat strălucirea succeselor obţinute la începutul epidemiei.La nivel naţional, 30% din totalul rezidenţilor australieni cu vârste de peste 16 ani au fost vaccinaţi cu schemă completă, iar 52% dintre rezidenţi au primit cel puţin o doză a unui vaccin anti-COVID-19. Vaccinările se desfăşoară în prezent cu viteze record în Australia, însă ţinta de 80% din populaţie complet vaccinată nu va putea fi atinsă decât în luna decembrie în ritmul actual al inoculărilor.Australia a raportat până în prezent puţin peste 44.600 de cazuri de COVID-19. Numărul deceselor a ajuns la 984, însă rata de mortalitate a scăzut în raport cu anul trecut.Tot luni, într-o conferinţă de presă separată, guvernul din South Australia a anunţat că acesta va deveni primul stat australian care va testa carantina la domiciliu pentru rezidenţii care se întorc din alte state, prin intermediul unei aplicaţii mobile care va monitoriza deplasările pentru a se asigura că persoanele vizate nu îşi părăsesc locuinţele.Dacă acest program-pilot va avea succes, el ar putea fi utilizat şi în cazul turiştilor care se întorc din străinătate, pentru a uşura presiunea pusă pe hotelurile transformate în spaţii de carantină.