"Bat tobele razboiului", avertizeaza un inalt demnitar australian. Cum au crescut tensiunile in regiunea Indo-Pacific

"Intr-o lume a tensiunilor si fricii continue, tobele razboiului bat uneori slab si departe, alteori mai tare si tot mai aproape", a spus Pezzullo."Astazi, natiuni libere aud din nou batand tobele razboiului si observa cu ingrijorare militarizarea unor probleme despre care pana in anii recenti nu credeam ca ar putea fi catalizatori de conflict", noteaza ministrul."Haideti sa cautam in continuare fara incetare sansele de pace, pregatindu-ne in acelasi timp, din nou, pentru blestemul razboiului", a conchis el.Remarcile sale intervin in contextul cresterii tensiunilor intre Australia si China legat de probleme comerciale si de abordarea Beijingului fata de Taiwan.Acum circa doua saptamani, guvernul din insula a raportat ca un numar record de avioane ale fortelor armate chineze au penetrat in spatiul sau aerian, iar preocuparea creste in plan regional din cauza mobilizarii fortelor armate chineze in Marea Chinei de sud.Duminica, ministrul australian al apararii, Peter Dutton, a avertizat impotriva unui potential conflict cu China legat de Taiwan, afirmand ca eventualitatea izbucnirii unui conflict "nu ar trebui minimalizata".