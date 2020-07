Australia suspenda tratatul de extradare cu Hong Kong, prelungeste cu cinci ani vizele locuitorilor fostei colonii britanice prezenti in tara

Morrison a anuntat totodata atat masuri menite sa ajute locuitorii Hong Kongului sa vina sa se instaleze in Australia si a incepe o noua viata, cat si o relaxare a criteriilor care-i vizeaza pe studenti din Hong Kong deja prezenti pe teritoriul australian, precizeaza News.ro.Imigrantii din Hong Kong care dispun de un permis temporar de munca vor putea, astfel, sa-l prelungeasca pe o perioada de cinci ani si sa ceara apoi resedinta permanenta, a anuntat premierul.El a anuntat ca 10.000 de certateni ai Hong Kongului se afla in prezent in Australia, cu vize de studii sau permise temporare de munca.Guvernul a publicat anterior un aviz de calatorie in care ii sfatuieste pe cetatenii australieni sa nu se duca la Hong Kong si ii avertizeaza pe rezidentii australieni din regiunea administrativa speciala cu privire la faptul ca se confrunta cu un "risc sporit de arestare" si le cere sa revizuiasca motivele din cauza carora raman.Canberra apreciaza ca noua lege a securitatii nationale impusa Hong Kongului ar putea fi interpretata foarte larg si ca australienii risca sa fie deportati in China continentala si sa fie judecati.Australia si-a avertizat marti cetatenii ca risca sa fie arestati arbitrar in China, intr-o atmosfera tot mai tensionata intre cele doua tari.CHINA "DEPLANGE" PRELUNGIREA VIZELORPe de alta parte, China si-a exprimat regretul fata de decizia Canberrei de a oferi unor mii de locuitori ai Hong Kongului care traiesc in Australia o prelungire a vizei si de a suspenda acordul de extradare cu acest teritoriu, relateaza AFP.Beijingul a catalogat aceste masuri drept un "amestec flagrant" in afacerile chineze."China deplange si se opune ferm acuzatiilor si masurilor fara fundament anuntate de Guvernul australian cu privire la Hong Kong", subliniat un purtator de cuvant al Ambasadei Chinei la Canberra.