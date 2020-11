Austria a intrat pentru a doua oara in carantina. Restrictiile din octombrie n-au dat rezultate

Totusi, la doua saptamani dupa ce Franta a intrat iarasi in carantina, cifrele au scazut semnificativ, de la peste 80 de mii la sub 30 de mii de infectari cu Covid-19 zilnic, potrivit Stirile ProTv.Austria a intrat de marti, 17 noiembrie, pana pe 6 decembrie in carantina nationala stricta, intr-o incercare de salvare a Craciunului, potrivit cancelarului Sebastian Kurz. Zi ori noapte, austriecii pot iesi din case doar cu motive temeinice.In Germania, in schimb, cancelarul Angela Merkel recunoaste ca este prea devreme pentru a spune daca actuala carantina da rezultatele scontate. "Limitarea interactiunilor sociale este reteta succesului si inca mai avem de lucru la asta".Pentru un impact sporit al recomandarilor, guvernul german a lansat o campanie video care elogiaza zacutul pe canapea si lenea pentru a curma transmiterea virusului. Clipurile sunt concepute abil si pe intelesul tuturor, ca niste mesaje din viitor.In Rusia, in schimb, nu prea mai e loc de umor. Kremlinul doreste sa vada rusii si strainii deopotriva: un imens spital de campanie, impecabil organizat si ordonat pentru a gestiona fluxul mare de pacienti.Palatul de Gheata, destinat campionatului mondial de patinaj, gazduieste acum 1300 de bolnavi de COVID.Citeste si: OMS avertizeaza ca un vaccin nu va fi suficient pentru a opri definitiv pandemia: Testarea, carantina si restrictiile sa ramana