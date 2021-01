Austria va extinde cel de-al treilea lockdown impotriva Covid-19 pana pe 8 februarie. Oamenii protesteaza

Austriecii nu sunt de acord

Informatia a fost transmisa de agentia de stiri APA care citeaza surse familiare cu negocierile dintre autoritatile federale si cele regionale, transmite duminica Reuters.Restrictiile asupra vietii private urmau sa inceteze la 24 ianuarie, insa oficialii din domeniul sanatatii au avertizat ca rata infectiilor ramane in continuare prea ridicata pentru a incepe reducerea restrictiilor in aceasta etapa.Austria, o tara cu o populatie de 8,9 milioane, se afla in cel de-al treilea regim de lockdown, in care au ramas deschise doar magazinele considerate esentiale. Austria a raportat aproape 390.000 de cazuri de coronavirus si aproximativ 7.000 de decese au fost puse pe seama Covid-19 de la inceputul pandemiei.In acest context, cel putin 10.000 de oameni au manifestat sambata la Viena impotriva masurilor sanitare adoptate pentru a combate coronavirusul, cerand intre altele demisia guvernului si denuntand "presa mincinoasa"."Cifrele care ne sunt prezentate despre morti sunt baliverne. Nu vreau sa ajungem ca in China , unde nu sunt drepturi", a explicat o femeie care s-a prezentat Gabi, purtand o banderola cu mesajul "Voi sunteti boala, noi suntem remediul".Participantii la manifestatie, care in majoritate nu purtau masca, au arborat drapele ale Austriei si nu au respectat distanta sociala. Organizatorii au sustinut ca s-au strans 50.000 de manifestanti.La miting a luat parte si fostul vicecancelar Heinz Christian Strache (extrema dreapta), care nici el nu purta masca anti-coronavirus.In paralel a avut loc si o contramanifestatie cu participarea militantilor de extrema stanga, care au denuntat "nebunia anti-masti". Circa 500 de persoane au luat parte la aceasta contramanifestatie, potrivit politiei.Citeste si: