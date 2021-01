Criza COVID: Britanicii transforma autobuzele in ambulante pentru a putea transporta pacienti

Serviciul National de Sanatate (NHS) din Londra va pregati aceste doua ambulante ca sa ajute astfel la transportul pacientilor, scrie The Guardian In ambulantele improvizate vor lucra medici si asistenti din cadrul Serviciului National de Sanatate, precum si voluntari de la organizatia caritabila de prim ajutor St. John Ambulance.Majoritatea locurilor din autobuze au fost indepartate, astfel incat fiecare sa poata transporta patru pacienti odata, in incercarea de a ameliora presiunea intensa asupra spitalelor si a serviciului de ambulanta din Londra.Autobuzele vor avea, de asemenea, oxigen la bord si vor putea sa le ofere pacientilor care au nevoie de el, inclusiv celor cu Covid, printr-o masca faciala. Vehiculele electrice vor putea incarca echipamentul din bateriile lor.CITESTE SI: