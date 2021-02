"Operatiunea Caraibe": Autoritatile din Mexic anunta ca au blocat zeci de conturi ale unor romani care clonau carduri in Cancun

"UIF anunta 'Operatiunea Caraibe', prin care s-a efectuat blocarea pe scara larga a conturilor", a informat intr-un comunicat organismul citat, care face parte din Secretariatul pentru Locuinte si Credit Public (SHCP) din Mexic In comunicat, UIF a precizat ca a analizat un numar total de 277 de operatiuni neobisnuite in valoare de 337,5 milioane de pesos (16,5 milioane de dolari), precum si extrase de cont in cazul a 520 de operatiuni cu o valoare de 125,5 de milioane de pesos (circa 6,1 milioane de dolari).Totodata, UIF a analizat operatiuni internationale, prin intermediul carora au fost realizate 730 de transferuri in care au fost virate sume in valoare de 251,2 milioane de pesos (circa 12,3 milioane de dolari) si 333 de transferuri in urma carora au fost incasate sume in valoare totala de 232 de milioane de pesos (circa 11,3 milioane de dolari).UIF a mai anuntat ca a detectat emiterea unui numar total de 1.834 de cecuri in valoare de 153,2 milioane de pesos (7,5 milioane de dolari) si primirea a 707 de cecuri in valoare totala de 104,8 milioane de pesos (5,1 milioane de dolari). Totodata, UIF a descoperit emiterea a 4.033 de transferuri interbancare in valoare totala de 2,205 miliarde de pesos (108,1 milioane de dolari) si primirea a 3.858 de transferuri in valoare de peste 2,18 miliarde de pesos (106,9 milioane de dolari).Unitatea de Informatii Financiare a transmis ca, gratie muncii de investigatie a cabinetului de securitate, a Centrului National de Informatii din cadrul Secretariatului pentru Securitate si Protectie a Cetateanului, a Biroului Federal de Investigatii ( FBI ) si a UIF "s-a reusit identificarea unei grupari infractionale din care faceau parte indeosebi indivizi cu nationalitate romana si mexicana".Indivizii aveau ca centru de operatiuni statiunea balneara Cancun, statul Quintana Roo, in zona mexicana a Caraibe, insa gruparea s-a extins si in alte zone turistice , precum Riviera Nayarit, din acelasi stat; Los Cabos, in statul Baja California, si in Puerto Vallarta, in statul Jalisco.In comunicatul de presa, UIF a mentionat ca gruparea criminala "actioneaza prin modificarea ATM-urilor instalate in hoteluri, carora le instaleaza dispozitive care reusesc sa citeasca datele de pe cardurile bancare care sunt introduse in aparat", precum si codul PIN al cardurilor.Obiectivul era ca "ulterior sa fie facute retrageri din conturile respective, bani care erau introdusi in circuitul financiar prin intermediul unor firme-fantoma infiintate de membrii organizatiei", au explicat autoritatile mexicane.UIF a detectat acest tip de infractiuni datorita rapoartelor de informare despre principalii lideri ai gruparii, operatorii financiari, rude, companii si avocati, precum si despre diversi functionari publici care gestionau retelele de coruptie care au favorizat activitatile ilicite ale acestui grup infractional. Guvernul mexican si-a stabilit ca obiective principale detectarea si dezmembrarea gruparilor infractionale care se folosesc de sistemul financiar mexican pentru a spala bani proveniti din activitati ilegale.