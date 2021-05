Autorul atacului armat la saloane asiatice de masaj din Atlanta, Robert Aaron Long, inculpat de terorism intern. "Si-a "selectat" victimele"

Procurorul comitatului Fulton, Fani Willis a anuntat tribunalul ca "intentia statului" Georgia este sa ceara pedeapsa cu moartea impotriva acuzatului, din cauza caracterului "oribil si inuman" al crimelor.Robert Aaron Long si-a "selectat" victimele in functie de "rasa, originea, sexul si genul real sau perceput", acuza Fani Willis.La 17 martie, tanarul, un crestin fervent si un adept al armelor de foc, a deschis focul intr-un salon de masaj la Acworth, la aproximativ 50 de kilometri de Atlanta, a ucis patru persoane sia ranit alte doua.Mai tarziu el a atacat alte doua saloane, situate in acest mare oras din Sud, si a ucis alte patru persoane.Drama a provocat o emotie puternica in Statele Unite , mai ales in comunitatea de origine asiatica.Sase dintre victimele lui Robert Aaron Long faceau parte din minoritatea asiatica.Robert Aaron Long, care isi recunoaste faptele, le-a spsus insa anchetatorilor ca nu avea un mobil rasist si s-a prezentat drept un "obsedat sexual" care voia sa suprime "o tentatie".Presedintele american Joe Biden a catalogat drept "foarte ingrijoratoare" intensificarea violentelor vizand americani de origine asiatica de la inceputul pandemiei.