Avertisment din partea pesedintelui Sloveniei. "UE subestimeaza emotiile in Balcanii Occidentali"

Inca o tentativa de schimbare a frontierelor in Balcanii Occidentali s-ar incheia intr-un mod foarte conflictual, dar nu ar exista astfel de probleme in regiune daca toate tarile din zona ar adera simultan la UE, a opinat seful statului sloven.Pahor a spus ca viitorul summit Brdo-Brijuni din Slovenia va conferi un impuls reluarii dialogului Belgrad-Pristina, avand in vedere ca presedintele sarb Aleksandar Vucic si Vjosa Osmani, lidera autoritatilor autonome de la Pristina, se vor intalni pentru prima oara.Intrebat de catre Tanjug daca declaratia sa potrivit careia Slovenia se opune schimbarilor de frontiera nu se contrazice cu faptul ca a recunoscut asa-zisa independenta a Kosovo in 2008, Pahor a spus ca intelege punctul de vedere al Serbiei."Dar i-am spus de asemenea inainte prietenului meu, presedintele Vucic, ca trebuie sa traim in realitate dupa tragedia care s-a incheiat la sfarsitul anilor 1990, lasandu-ne cu granitele pe care le avem acum. Noi am inteles ca tentativele de a le schimba au fost foarte dificile la acea vreme si ca o repetare a acestora, chiar daca ar incepe pasnic, s-ar sfarsi din nou intr-un mod foarte conflictual", a spus Pahor.In interviul pentru Tanjug, presedintele sloven a subliniat ca Slovenia si Serbia sunt aliati in eforturile de a asigura pacea, stabilitatea, securitatea si bunastarea oamenilor.Presedintele Borut Pahor a efectuat vineri o vizita la Belgrad, unde s-a intalnit cu omologul sau sarb Aleksandar Vucic, in pregatirea summitului Procesului Brdo-Brijuni, cei doi convenind ca granitele in Balcanii de Vest nu trebuie schimbate, potrivit agentiei de presa slovene STA. Cu aceasta ocazie, presedintii sarb si sloven au reafirmat relatiile bune dintre tarile lor, exprimandu-si sprijinul pentru extinderea UE in Balcanii de Vest.Presedintele Borut Pahor va gazdui luni un summit al Procesului Brdo-Brijuni, la castelul Brdo de langa Kranj, la nord-vest de Ljubljana, la care vor participa si omologii sai din Croatia Albania , Muntenegru, Kosovo, Macedonia de Nord si Serbia, precum si trio-ul care prezideaza Bosnia-Hertegovina. Reuniunea, care marcheaza a 10-a aniversare a initiativei, va reafirma atasamentul acestor tari pentru aderarea la UE, noteaza sambata publicatia Slovenia Times.