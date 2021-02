Spania, lovita de furtuni si vant. MAE a emis atentionare de calatorie pentru aceasta tara

Val de aer polar in Spania

Un cod portocaliu a fost emis pentru marti, 9 februarie, in Spania , in comunitatile Andaluzia, Castilla La Mancha si Regiunea Murcia - pentru furtuna si vant, si Aragon - pentru ninsori si vant; miercuri, 10 februarie, in comunitatile Andaluzia si Regiunea Murcia - pentru furtuna si vant, si Aragon si Catalonia - pentru ninsori si vant/viscol.Cod galben a fost emis pentru: marti, 9 februarie, in comunitatile Madrid, Aragon, Asturia, Cantabria, Castilla y Leon, Castilla La Mancha, Catalonia, Extremadura, Galitia, Navarra, La Rioja, Regiunea Murcia, Comunitatea Valenciana, Insulele Baleare si orasul Ceuta; miercuri, 10 februarie, in comunitatile Asturia, Cantabria, Castilla y Leon, Castilla La Mancha, Galitia, Tara Bascilor, La Rioja, Comunitatea Valenciana, Insulele Baleare si orasul Ceuta.MAE le recomanda cetatenilor romani sa consulte in permanenta informatiile publice comunicate de autoritatile spaniole si sa respecte cu strictete recomandarile acestora. De asemenea, cetatenii romani care se afla in zonele afectate, in caz de urgenta, pot sa apeleze numarul unic de urgenta 112.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romanei la Madrid: +34917344004, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta au la dispozitie telefonul de permanenta al Sectiei consulare al misiunii diplomatice a Romaniei in Regatul Spaniei: +34669362202.Ministerul Afacerilor Externe recomanda si consultarea paginilor de Internet http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos?w=hoy, http://www.meteoalarm.eu/ro_RO/0/0/ES-Spania.html, http://madrid.mae.ro, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.Gerul a venit dupa mai multe zile in care a nins abundent. Autoritatile au transmis batranilor sa ramana in locuinte. Cel putin sapte persoane au murit din cauza vremii. Cele mai recente doua victime erau persoane fara adapost din Barcelona , transmite BBC.