Avioanele Boeing 737 MAX ar putea sa-si reia zborurile in Europa incepand din ianuarie

"Am dorit sa efectuam o analiza complet independenta a sigurantei acestui avion, asadar am realizat propriile noastre verificari si zboruri de test", a declarat la Paris Air Forum directorul executiv al EASA, Patrick Ky."Toate studiile noastre ne spun ca 737 MAX poate reveni in serviciu. Am inceput sa implementam toate masurile (...) Probabil ca in cazul nostru vom adopta deciziile care ii vor permite revenirea in serviciu candva in ianuarie", a mai mentionat reprezentantul EASA.Declaratia sa survine dupa ce Autoritatea Federala pentru Aviatie din SUA (FAA) a emis miercuri o autorizatie prin care avioanele Boeing 737 MAX pot zbura din nou, la aproape doi ani dupa ce acest avion a fost consemnat la sol in intreaga lume in urma a doua catastrofe aeriene soldate cu 346 de morti si pentru care este suspectata o functionare defectuoasa a sistemului automat de stabilizare in zbor (MCAS - Manoeuvering Characteristics Augmentation System) menit sa impiedice intrarea avionului in picaj.FAA a precizat insa ca solicita noi programe de pregatire a pilotilor si revizuirea sistemului software inaintea reluarii zborurilor avioanelor Boeing 737 MAX pe cerul american.Compania Boeing a continuat sa produca avioane de acest tip chiar si in timpul interdictiei de zbor, avand la ora actuala pe stoc circa 450 de aparate Boeing 737 MAX.