Avioanele Boeing 737 MAX vor putea zbura din nou in Europa incepand de saptamana viitoare

"Credem ca saptamana viitoare vom publica directiva de navigabilitate. Din punctul nostru de vedere, MAX va putea zbura din nou in Europa, incepand de saptamana viitoare", a declarat directorul Agentiei Europene pentru Siguranta Aviatiei (EASA), Patrick Ky."Am ajuns in stadiul in care cele patru conditii prealabile ale noastre au fost indeplinite", a precizat Patrick Ky, citand "o buna intelegere a ceea ce s-a intamplat", faptul ca "toti factorii care au contribuit la accidente au fost solutionati", iar anumite puncte "critice" pot fi verificate chiar de EASA, iar pilotii sunt "corect informati si antrenati"."Am beneficiat de o transparenta totala din partea Autoritatii Federale pentru Aviatie din SUA (FAA) si a Boeing", a mai spus Patrick Ky.Autoritatea Federala pentru Aviatie din SUA (FAA) si-a dat, inca din luna noiembrie a anului trecut, acordul preliminar pentru ca avioanele Boeing 737 MAX sa poata zbura din nou. In luna decembrie 2020, o aeronava Boeing 737 MAX apartinand companiei braziliene Gol a efectuat primul zbor comercial al acestui tip de avion, dupa o pauza de 20 de luni.Faptul ca avioanele Boeing 737 MAX pot zbura din nou in Europa inseamna ca producatorul american va putea relua livrarile de aparate destinate companiilor aeriene europene - si deci sa isi imbunatateasca rentabilitatea -, avand in vedere ca acestea achita o mare parte din nota de plata in momentul in care iau in posesie avioanele.Un total de 723 de avioane Boeing 737 MAX au fost comandate de companiile aeriene europene, cei mai importanti clienti fiind Ryanair (210 avioane), Norwegian Air Shuttle (92 de avioane) si Turkish Airlines (63 de avioane).Incepand din luna martie 2019, avioanele Boeing 737 MAX au interdictie de zbor la nivel mondial dupa doua catastrofe aeriene care au avut loc in decurs de cinci luni si in care este suspectata o functionare defectuoasa a sistemului automat de stabilizare in zbor (MCAS - Manoeuvering Characteristics Augmentation System) menit sa impiedice intrarea avionului in picaj.Tot in luna martie 2019, compania TAROM anunta ca directiva Agentiei Europene pentru Siguranta Aviatiei (EASA) de a suspenda zborurile cu aparatele Boeing 737 MAX-8 si 9 nu o afecteaza, pentru ca aeronavele pe care ea le-a comandat, de tip 737 MAX 8, sunt programate sa intre in constructie la finalul anului 2021.In cadrul Salonului Aeronautic Farnborough, desfasurat in luna iulie 2018, TAROM a parafat o comanda ferma de cinci avioane Boeing 737 MAX 8, evaluate la 586 milioane de dolari, pret de catalog.CITESTE SI: