De la miezul noptii, avioanele companiilor din Belarus nu mai pot survola si ateriza in spatiul Uniunii Europene

Aceasta interdictie face parte din sanctiunile economice impuse Belarusului, c are a deturnat la Minsk, la 23 mai, un avion al companiei aeriene irlandeze low-cost Ryanair, din ordinul presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko, la bordul caruia se afla opozantul belarus Roman Protasevici, arestat si incarcerat.Aceasta masura, careia statelee membre UE nu i-au opus nicio obiectie de ultim moment, urmeaza sa intre in vigoare de la miezul noptii de vineri spre sambata - ora Europei Centrale -, potrivit diplomatilor citati.UE recomanda - dar nu interzice - compamiilor aeriene europene sa nu survoleze spatiul aerian belarus.Potrivit agentiei europene de control al traficului aerian Eurocontrol, aproximativ 400 de avioane civile survoleaza spatiul aerian zilnic.Companiile aeriene Lufthansa , SAS, Air France, LOT, Finnair si airBaltic au anuntat deja ca nu mai survoleaza spatiul aerian belarus.Compania aeriana nationala belarusa Belavia organizeaza plecari din Belarus catre 20 de aeroporturi din Europa, intre altele la Helsinki, Amsterdam, Milano, Varsovia, Frankfurt, Berlin, Paris, Roma sau Viena.Sefa opozitiei belaruse in exil Svetlana Tihanovskaia a indemnat vineri Statele Unite , Maea Britanie si Uniunea Europeana sa coopereze cu scopul de a exercita presiuni si mai mari asupra lui Aleksandr Lukasenko.Tihanovskaia isi exprima speranta, in cursul unei vizite in Varsovia, ca problemele ridicate de catre opozitia belarusa sa fie abordate la summitul G7, prevazut in perioada 11-13 iunie."Presiunea este mai mare daca aceste tari actioneaza impreuna, iar noi indemnam, in acest sens, Regatul Unit, Statele Unite, Uniunea Europeana si Ucraina . Ele trebuie sa actioneze impreuna, pentru ca vocea sa le fie mai puternica", apreciaza Tihanovskaia.