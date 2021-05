Presupusa conversatie intre turnul de control si avionul deturnat in Minsk: "Aveti o bomba la bord"

"Avem informatii de la serviciile speciale care afirma ca o bomba se afla la bord si ca ea poate fi activata deasupra Vilniusului", indica aceasta transcriere in engleza, difuzata de departamentul de transport aerian al Ministerului Transporturilor din Belarus."Puteti repeta acest mesaj?", raspunde pilotul, caruia apoi i se confirma informatia.In timpul discutiei, controlorul de zbor precizeaza ca informatia privind prezenta unei bombe a fost transmisa "prin e-mail" si ca acest mesaj a fost impartasit cu "mai multe aeroporturi".Intr-un comunicat, Ministerul belarus al Transporturilor a repetat marti ca este vorba despre un e-mail semnat de organizatia palestiniana Hamas, in care se afirma ca bomba va exploda deasupra Vilniusului daca Uniunea Europeana va continua sa sustina Israelul.Transcrierea acestei discutii cu turnul de control atesta ca acesta a recomandat cu insistenta o aterizare la Minsk. Atunci cand pilotul a intrebat de la cine vine "recomandarea", controlorul de zbor a raspuns: "Sunt recomandarile noastre".Seful fortelor aeriene belaruse, care au interceptat acest zbor cu un avion de vanatoare Mig-29, a afirmat luni ca echipajul a luat decizia "fara ingerinta externa" si ca zborul Ryanair ar fi putut sa aterizeze in Ucraina sau Polonia Autoritatile belaruse sunt acuzate ca au deturnat acest zbor comercial Atena-Vilnius la Minsk pentru a-l putea aresta pe disidentul Roman Protesevici, un jurnalist de opozitie in varsta de 26 de ani care se afla la bord.Deturnarea avionului a provocat un val de indignare si Uniunea Europeana a decis sa-si inchida spatiul aerian avioanelor belaruse pentru a pedepsi regimul presedintelui Aleksandr Lukasenko.Belarusul a invitat mai multe organizatii internationale sa stabileasca "circumstantele" incidentului.Departamentul pentru transport aerian din cadrul Ministerului belarus al Transporturilor a anuntat ca a invitat sa efectueze cercetari in acest sens Asociatia Internationala a Transportului Aerian (IARA), Organizatia Aviatiei Civile Internationale (OACI), care tine de ONU , precum si autoritatile americane si ale Uniunii Europene.