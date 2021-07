Avion militar cu 85 de persoane la bord, prabusit in Filipine. Doar 15 oameni au fost salvati din flacari

Anuntul a fost facut de seful fortelor armate de la Manila.Conform acestuia, 15 persoane au fost salvate din aparatul in flacari, un C-130, care s-a prabusit in timpul manevrelor de aterizare pe insula Jolo, in provincia Sulu.Oficialul filipinez a adaugat ca spera ca si alte persoane sa mai poata fi salvate.