Tragedie in Haiti. Sase morti in urma prabusirii unui avion privat. Intre ei, doi misionari americani

Americanii lucrau pentru un ONG

Avionul a decolat simbata seara din Port-au-Prince in directia Jacmel, pe coasta de sud a tarii. Din motive nedeterminate, s-a prabusit la 50 de kilometri vest de capitala, potrivit Biroului oficial al aviatiei civile (OFNAC).Protectia civila, care a reusit sa ajunga la fata locului cu toate ca in zona se ajunge greu, a gasit trupurile a sase persoane, a precizat pentru AFP unul dintre coordonatorii sai, Gutenberg Destin.Doi americani, Trent Hostetler, 35 de ani, si John Miller, 43 de ani, se afla printre victime, a precizat pe pagina de Facebook organizatia crestina Gospel To Haiti. Primul lucra impreuna cu sotia sa in acest ONG. Al doilea venise pentru o scurta misiune de evanghelizare, potrivit paginilor GoFundMe deschise pentru sprijinirea apropiatilor lor.Din cauza climatului de nesiguranta, zborurile charter intre Port-au-Prince si Jacmel s-au multiplicat in ultimele saptamani, o posibilitate de transport de care beneficiaza putine persoane, cele instarite.Libera circulatie pe ruta unica nationala care leaga jumatatea de sud a Haiti de capitala nu mai este garantata din cauza ca, pe doi kilometri, bandele au preluat controlul acestei axe rutiere.