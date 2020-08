Avocatii lui Ratko Mladici spun ca acesta ar avea probleme cu memoria. "Calaul din Balcani" este condamnat pe viata pentru genocid

Condamnat in prima instanta la inchisoare pe viata cu privire la rolul pe care l-a jucat in genocidul de la Srebrenita, Ratko Mladici are probleme de sanatate si cu memoria, au declarat avocatii sai.Prevazute initial in martie, audierile au fost amanate prima oara dupa ce Mladici, in varsta de 78 de ani, a fost operat la colon, iar a doua oara din cauza pandemiei covid-19.El a aparut marti, fragil, cu o masca de protectie, pe care a scos-o ulterior, si s-a plans de faptul ca ii este greu sa urmareasca lucrarile tribunalului in audieri."Aceasta audiere este nepotrivita si-l supune riscului unei negari a justitiei", a apreciat, in declaratiile sale preliminare, avocatul Dragan Ivetic."Eu nu sunt in masura sa obtin instructiuni corecte din partea sa si nu sunt sigur ca poate urmari in mod convenabil dezbaterile", a adaugat el.Contactat de AFP, fiul fostului conducator militar a declarat, la randul sau, ca sanatatea tatalui sau nu ii permite acestuia sa se pregateasca pentru audieri."El nu are energia necesara", iar memoria sa ii poate juca fste, a declarat Darko Mladici, insa MTPI a apreciat ca nu se indeplinesc conditiile unei noi amanari.Supranumit "Calaul din Balcani", Mladici a fost condamnat in prima instanta in 2017 de catre Tribunalul Penal International (TPI) pentru fosta Iugislavie la detentie pe viata cu privire la genocid, crime de razboi si crime impotriva umanitatii in legatura cu rolul pe care l-a jucat in Rizboiul din Bosnia (1992-1995), soldat cu aproximativ 100.000 de morti si 2,2 milioane de deplasati.Primele audieri in procesul sau in apel - la care publicul nu are acces din cauza pandemiei noului coronavirus - se desfasoara marti si miercuri la Mecanismul pentru Tribunalele Penale Internationale (MTPI), care a preluat lucrarile TPI dupa inchiderea acestuia.Ratko Mladici are ocazia sa ia cuvantul in persoana miercuri, timp de zece minute, la finalul audierii.El a fost condamnat in prima instanta cu privire la rolul pe care l-a jucat in asediul orasului Sarajevo si genocidului de la Srebrenita, in 1995, cel mai grav masacru comis pe teritoriul european de la al Doilea Razboi Mondial, unde peste 8.000 de barbati si baieti musulmani au fost uciti de catre forte sarbe din Bosnia.Apararea si acuzarea au facut amandoua apel. In hotararea sa, TPI l-a achitat pe Mladici de capatul de acuzatie de genocid in mai multe alte orase, ceea ce a constituit esentialul apelului facut de procuror.Avocatul apararii Dragan Ivetic considera ca prima hotarare este "plina de erori", precum legaturile facute intre Mladici si crime comise in 1991, inainte ca acesta sa intre in ierarhia comandamentului militar.Citeste si: