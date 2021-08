Motivul groaznic pentru care un bărbat a înjunghiat mai multe femei într-un tren din Tokyo. În momentul atacului, în tren erau sute de pasageri

Bărbatul a declarat în faţa poliţiei că s-a enervat când a văzut femei care “păreau fericite” şi a vrut să le omoare, informează The Japan Times.Yusuke Tsushima, în vârstă de 36 de ani, a fost arestat şi pus sub acuzare pentru tentativă de omor. El a înjunghiat o tânără studentă de aproximativ 20 de ani, care acum este în stare gravă, ea având mai multe răni la piept şi la spate. În atac au mai fost rănite nouă persoane: patru femei şi cinci bărbaţi.Tsushima şi-a recunoscut faptele. “Voiam de şase ani să omor femei care par fericite. Am crezut că pot omorî un număr mare de persoane, în tren nefiind loc ca să fugi”, a mai afirmat el.Bărbatul s-a urcat în tren Odakyu cu un cuţit de bucătar, o foarfecă, ulei de gătit şi o brichetă. El a schimbat apoi trenul, urcându-se în unul rapid la staţia Noborito, şi apoi i-a atacat pe cei zece oameni. După ce a trecut în alt vagon al trenului, a vărsat ulei pe podea şi a încercat să-i dea foc. În momentul atacului, în tren se aflau sute de pasageri.După atacul produs aproximativ la ora locală 20.30, Tsushima a reuşit să fugă. El a fost reţinut de poliţişti mai târziu, la un magazin. Un angajat al magazinului respectiv a chemat poliţia după ce bărbatul i-a spus: “Sunt suspectul în incidentul apărut la ştiri. Am obosit să fug”.