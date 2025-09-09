BBC nu mai emite pe unde scurte in Europa

Marti, 19 Februarie 2008, ora 12:04
831 citiri
BBC nu mai emite pe unde scurte in Europa

BBC World Service a oprit, de luni, serviciul pe unde scurte in limba engleza pentru Europa, dupa 75 de ani de emisie, relateaza The New York Times.

Radiodifuzorul public britanic a renuntat deja la serviciile pentru America de Nord si Australia in 2001, iar pentru America de Sud, in 2005.

Din martie anul trecut, BBC a inceput sa reduca si transmisiile pentru Europa. Postul si-a motivat decizia prin faptul ca scaderea audientei pe unde scurte in regiune nu mai justifica cheltuielile implicate.

In Europa si in America, radioul pe unde scurte este concurat puternic de mijloace mai moderne de comunicare, programele fiind disponibile pe FM, pe Internet sau pe iPod-uri, cu conexiune wireless.

Transmisiile pe unde scurte raman insa un canal mediatic important in regiuni mai putin dezvoltate din Africa si in Asia. Din 2006, audienta BBC World Service pe unde scurte a crescut cu 7 procente, ajungand la 107 milioane de ascultatori, adica 58% din audienta totala a BBC radio.

Peste jumătate dintre români consideră că apartenența la UE nu limitează independența națională. Ce cred votanții PSD și AUR - sondaj INSCOP
Peste jumătate dintre români consideră că apartenența la UE nu limitează independența națională. Ce cred votanții PSD și AUR - sondaj INSCOP
Mai mult de jumătate dintre români apreciază că apartenența României la Uniunea Europeană nu limitează în mod excesiv independența națională, relevă datele unui sondaj INSCOP Research,...
Dacia, tot mai bine vândută în Europa. Care sunt țările unde autoturismul românesc înregistrează vânzări peste mărcile celebre
Dacia, tot mai bine vândută în Europa. Care sunt țările unde autoturismul românesc înregistrează vânzări peste mărcile celebre
Dacia marchează o creștere puternică pe piețele europene, cu peste 50.000 de vehicule vândute în iulie și peste 60.000 la nivel global, depășind din nou marca Renault. Primele date din...
#BBC, #unde scurte, #Europa , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Minunea" de la Pristina: Kosovo a rapus nationala de 445.000.000 de euro! Surpriza de proportii
Digi24.ro
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Alba, cand a vrut sa-i faca pe plac lui Trump
Adevarul.ro
Rivalul lui Bolojan in PNL, inca o victorie in fata premierului SURSE

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Banii pe care îi pierd profesorii în urma măsurilor luate de Daniel David se măsoară în cifre concrete. Exemplu de calcul
  2. Ucraina dă lovitura armatei lui Putin: A inventat o armă inteligentă care a distrus 150 de drone rusești într-o noapte VIDEO
  3. Laureați ai premiului Nobel îl atacă dur pe Trump. ”Se aseamănă cu cel mai brutal tiran din istorie”
  4. Care este legătura dintre Charles McGonigal, "vânătorul de spioni numărul unu al Americii", și Florian Coldea? Filiera albaneză i-ar fi adus față în față
  5. Avion deviat, după ce un pasager a încercat să deschidă ușile în aer. „A fost traumatizant”
  6. "Cadavru găsit fără cap în Rusia". Al 19-lea manager de top care moare în circumstanțe misterioase, de la începutul războiului
  7. Posibil incident cu material periculos pe un aeroport din Londra. Zona de check-in a fost „închisă și evacuata”
  8. Locomotivă în flăcări în Botoșani. Pasagerii și un angajat CFR au scăpat cu fuga
  9. România cumpără o corvetă ușoară din Turcia pentru Forțele Navale. Cât costă noua navă. "Armata are mare nevoie"
  10. Șansele ca pensiile speciale ale militarilor să fie introduse în al treilea pachet fiscal. „Există niște dezechilibre pe care mulți le-ar vrea corectate”