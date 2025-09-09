BBC nu mai emite pe unde scurte in Europa

BBC World Service a oprit, de luni, serviciul pe unde scurte in limba engleza pentru Europa, dupa 75 de ani de emisie, relateaza The New York Times.

Radiodifuzorul public britanic a renuntat deja la serviciile pentru America de Nord si Australia in 2001, iar pentru America de Sud, in 2005.

Din martie anul trecut, BBC a inceput sa reduca si transmisiile pentru Europa. Postul si-a motivat decizia prin faptul ca scaderea audientei pe unde scurte in regiune nu mai justifica cheltuielile implicate.

In Europa si in America, radioul pe unde scurte este concurat puternic de mijloace mai moderne de comunicare, programele fiind disponibile pe FM, pe Internet sau pe iPod-uri, cu conexiune wireless.

Transmisiile pe unde scurte raman insa un canal mediatic important in regiuni mai putin dezvoltate din Africa si in Asia. Din 2006, audienta BBC World Service pe unde scurte a crescut cu 7 procente, ajungand la 107 milioane de ascultatori, adica 58% din audienta totala a BBC radio.

