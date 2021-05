Belarus acuza Franta de ''piraterie aeriana''

''Acesta este un fapt absolut scandalos si un act imoral. Sincer, este practic piraterie aeriana'', a declarat purtatorul de cuvant al diplomatiei din Belarus, Anatoli Glaz, potrivit unui comunicat.Un avion de pasageri din Belarus care efectua o cursa intre Minsk si Barcelona a facut cale intoarsa miercuri, indica datele de pe site-ul Flightradar24, dupa ce pilotul a fost anuntat in Polonia ca este posibil sa nu poata patrunde in spatiul aerian francez, noteaza Reuters.Liderii UE le-au cerut oficialilor din blocul comunitar sa prezinte noi sanctiuni impotriva Belarusului si sa identifice o cale de a interzice liniile aeriene din Belarus in spatiul aerian comunitar dupa ce un zbor al Ryanair care efectua o cursa Atena-Vilnius si in care se afla un jurnalist disident a fost fortat sa aterizeze duminica la Minsk.