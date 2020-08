Belarus: Cadavrul unui protestatar disparut acum zece zile a fost gasit intr-un parc. Opozantii presedintelui Lukasenko se aduna duminica pentru un nou miting de proportii

Potrivit postului Euroradio, cadavrul lui Krivtov a fost gasit de voluntari din grupul de salvatori "Anghel" ("Inger"). Ei spun ca Nikita Krivtov este ultima persoana din lista disparutilor din perioada 9 - 13 august a carei soarta era necunoscuta, scrie adevarul.ro Anterior, presa locala si cea internationala a relatat despre disparitii fortate, protestatarii fiind pur si simplu luati din strada si urcati in vehicule fara placute de inamtriculare si dusi in destinatii necunoscute.Sambata, 22 august, Alexander Likasenko a inspectat unitatile militare desfasurate la Grodno, in vestul tarii, la granita cu Polonia. Acolo a spus ca miscarea de protest este insigata din exterior si a ordonat ministrului Apararii sa ia cele mai stricte masuri pentru a apara integritatea teritoriala a tarii noastre", a declarat liderul de la Minsk.Aceasta declaratie intervine in conditiile in care ample exercitii militare sunt prevazute sa aiba loc in regiunea Grodno in perioada 28 - 31 august.Tot sambata, presedintele belarus a anuntat ca va inchide fabricile unde au avut loc proteste si a sugerat ca muncitorii care au participat la aceste actiuni vor fi concediati.Pe de alta parte, NATO a dezmintit sambata seara orice "intarire" a prezentei sale la frontiera cu Belarus, dand asigurari ca acuzatiile in acest sens sunt "nefondate".NATO a adaugat ca se afla intr-o pozitie "strict defensiva".De la Kiev, Volodimir Zelenski il sfatuieste pe Aleksandr Lukasenko sa organizeze noi alegeri.Din 9 august incoace, opozitia iese zilnic in strada, denuntand un scrutin fraudat.Zeci de mii de oameni se aduna in Minsk in cursul zilei de duminica, 23 august, pentru un nou miting care se anunta de proportiiCiteste si: