Belarus isi inchide frontierele terestre cu UE si Ucraina, invocand coronavirusul

"Din cauza situatiei epidemiologice in tarile vecine, Belarus restrictioneaza temporar intrarea pe teritoriul sau prin posturile de control terestre din Lituania, Letonia, Polonia si Ucraina", a indicat Comitetul national pentru protectia frontierelor intr-un comunicat.Personalul diplomatic si camioanele de transport international de marfuri nu vor fi afectate de aceste restrictii, a precizat aceeasi sursa.La randul sau, aeroportul din Minsk va continua sa primeasca zboruri internationale fara nicio restrictie, adauga comunicatul.La randul sau, Ministerul de Externe polonez a afirmat ca aceste restrictii nu sunt aplicate decat cetatenilor straini, cetatenii belarusi putand in continuare sa intre in tara lor prin respectivele posturi de frontiera terestre.Belarus nu a permis joi vehiculelor cu pasageri venind din Lituania sa intre pe teritoriul sau, motivandu-si decizia prin situatia epidemiologica generata de COVID-19, a declarat pentru Reuters purtatoarea de cuvant a Ministerului lituanian de Interne, Bozena Zaborovska. "Dar camioane vin in continuare, la fel si masini din Belarus in Lituania", a spus ea.La 17 septembrie, presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, confruntat cu saptamani de proteste in legatura cu alegerile contestate, a declarat ca Belarus ar trebui sa-si inchida frontierele cu Polonia si Lituania, dar nu a pus in aplicare imediat amenintarea."Trebuie sa inchidem granita, dar fara sa facem din ea o Cortina de fier. Nimeni nu are nevoie de aceasta. Granita este o zona de prietenie intre popoare. Vedeti, noi am fost provocati! Despre ce prietenie este vorba....? Dar popoarele nu sunt de vina", a declarat joi Lukasenko, citat de agentia belarusa Belta.Acest anunt intervine in timp ce Belarus este zdruncinat din luna august pana in prezent de o miscare de contestare fara precedent, declansata de realegerea controversata a presedintelui Aleksandr Lukasenko, considerata frauduloasa de opozitie si de Occident.Zecii de mii de protestatari defileaza la fiecare sfarsit de saptamana pe strazile Minskului, in pofida represiunii politienesti si a arestarilor.Lukasenko, aflat in functie din 1994, critica cu regularitate Occidentul pe care il acuza de instigarea protestelor in tara sa, in timp ce personalitatea proeminenta a opozitiei, Svetlana Tihanovskaia, s-a refugiat in Lituania.Ea a apreciat - intr-un mesaj pe aplicatia Telegram - ca restrictiile anuntate joi demonstreaza "slabiciunea regimului" belarus, acuzand Minskul ca vrea "sa izoleze" tara.