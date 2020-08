Belarus: Lukasenko, felicitat de Putin de ziua lui de nastere si invitat la Moscova, in timp ce in Belarus continua protestele masive

Presedintele Lukasenko, ce a implinit duminica 66 de ani, se confrunta cu ample proteste si greve de cand a castigat alegerile prezidentiale din 9 august, pe care oponentii sai le considera fraudate. Lukasenko neaga fraudarea alegerilor si sustine ca a castigat alegerile cu peste 80% si ca protestele sunt alimentate de peste hotare."A fost stabilita o intrevedere la Moscova in urmatoarele saptamani", informeaza un comunicat al Kremlinului dupa apelul telefonic al lui Putin.Putin a declarat joi ca este pregatit sa desfasoare forte in Belarus daca protestele post-electorale degenereaza in aceasta tara, cerand totodata partilor o solutionare negociata.Ministrii de externe din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au ajuns vineri la un acord politic cu privire la instituirea de sanctiuni impotriva a circa 20 de oficiali apropiati presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko.Opozitia, a carei lidera Svetlana Tihanovskaia. s-a refugiat in Lituania, a organizat doua manifestatii uriase la 16 si 23 august. Duminica, 30 august, aproape 400 de sportivi belarusi s-au alaturat contestatarilor, publicand un apel la organizarea de noi alegeri.