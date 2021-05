Belarus si Letonia isi expulzeaza reciproc intregul personal al ambasadelor, inclusiv ambasadorii

"Ambasadorului (leton - n.red) i s-a solicitat sa paraseasca Belarusul in 24 de ore. Intregului personal diplomatic si administrativ al ambasadei i s-a cerut de asemenea sa paraseasca Belarusul in 48 de ore. Le-am sugerat sa mentina aici un ofiter tehnico-administrativ care sa se ocupe de cladire", a declarat ministrul belarus de externe, Vladimir Makei, citat de agentia BelTA.Capitala letona Riga gazduieste zilele acestea campionatul mondial de hockey si in centrul orasului au fost arborate steagurile tarilor participate. Dar primarul capitalei letone, Martins Stakis, impreuna cu ministrul leton de externe Edgars Rinkevics au inlocuit steagul Belarusului cu un drapel alb-rosu-alb, un simbol al opozitiei belaruse impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko."Nu putem lasa fara raspuns astfel de actiuni provocatoare", a mai spus ministrul Makei. "Suntem surprinsi sa vedem astfel de actiuni intr-un moment in care Belarusul si-a exprimat disponibilitatea de a conduce o investigatie transparenta asupra incidentului cu avionul Ryanair, cu participarea expertilor internationali. In acest context, impotriva Belarusului nu sunt facute doar declaratii politice defaimatoare, ci se intreprind si actiuni provocatoare concrete", a adaugat el.Dupa anuntul expulzarii personalului ambasadei letone la Minsk, Ministerul de Externe leton a anuntat la randul sau expulzarea tuturor diplomatilor belarusi aflati la post la Riga, inclusiv ambasadorul, relateaza Reuters.Un ziarist si blogger belarus plecat din tara, Roman Protasevici, in varsta 26 de ani, fost redactor-sef al canalului de opozitie Nexta de pe Telegram, a fost arestat duminica la Minsk dupa ce avionul companiei Ryanair cu care calatorea de la Atena la Vilnius a fost obligat de autoritatile belaruse sa aterizeze sub pretextul unei alerte cu bomba in timp ce avionul se afla in spatiul aerian al Belarusului.Dupa acest incident, compania aeriana letona Air Baltic, care are baze operationale si in Lituania si Estonia, a anuntat luni ca deocamdata va evita survolarea spatiului aerian al Belarusului.