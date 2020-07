Belgia intarzie intrarea in urmatoarea faza de relaxare a masurilor impotriva COVID-19. Crestere de 79 la suta a numarului de infectari fata de saptamana trecuta

Decizia formala de amanare a masurilor suplimentare de relaxare ar trebui sa fie votata joi, 23 iulie, cu ocazia intalnirii comitetului pentru securitate nationala, informeaza POLITICO Urmatoarea faza a masurilor de relaxare, a cincea la numar, ar fi permis un numar mai mare de participanti la evenimentele organizate in interior si in aer liber. In prezent, ceremoniile pentru casatoria civila, adunarile religioase si inmormantarile sunt permise in limita a 200 de participanti, in timp ce la receptiile private organizate in interior nu se pot aduna mai mult de 50 de persoane. De asemenea, sunt permise evenimentele in aer liber pentru maximum 400 de persoane."Trebuie sa evitam efectul bulgarelui de zapada inainte de a provoca o noua avalansa", a declarat unul dintre purtatorii de cuvant ai Centrului national de criza, potrivit Agerpres Belgia a inregistrat un record al cresterii numarului cazurilor de COVID-19 de 79% in saptamana 11-17 iulie, comparativ cu situatia de saptamana trecuta."Este vorba despre persoane tinere, cu varste cuprinse intre 20 si 59 de ani, contaminate in timpul petrecerilor sau adunarilor", a precizat purtatorul de cuvant. "Cei mai varstnici nu sunt cei mai afectati, insa vom continua sa ii protejam", a completat purtatorul de cuvant.In consecinta, purtarea mastii de protectie in toate spatiile publice ar putea deveni obligatorie incepand de joi, 23 iulie.