Belgia interzice calatoria in anumite zone din Romania si in alte cinci tari. Care sunt judetele considerate "rosii"

Belgienilor le sunt interzise calatoriile in Romania, in judetele din regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia, Centru, Sud-Est si din Sud-Vest Olteniei, scrie G4media. Judetele aflate in zona rosie sunt: Sud-Muntenia (judetele: Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman) Centru (judetele: Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu) Sud-Est (judetele: Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea) Sud-Muntenia (judetele: Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman) In plus, persoanele care vin in Belgia dintr-una din aceste regiuni sunt obligate sa intre in carantina si sa efectueze un test COVID-19.Celelalte cinci state aflate, alaturi de Romania, puse pe lista rosie a Belgiei sunt Franta (cu zona Mayenne), Spania (cu regiunile Aragon, Navarre, Barcelona si Lleida din Catalonia), Elvetia (cu regiunea lacului Geneva). Bulgaria (cu zonele Severoiztochen si Yugozapaden) si Marea Britanie (cu zona Leicester). Pe de alta parte, calatoriile in Romania, Cipru, Danemarca, Estonia, Irlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia , Tarile de Jos,, Slovenia si Suedia sunt accesibile sub rezerva anumitor conditii si/sau sub o vigilenta sporita. In rest, calatoriile spre celelalte tari europene sunt posibile fara restrictii.