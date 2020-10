Belgia interzice exportul a aproape trei milioane de doze de vaccin gripal

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Pentru a opri o dubla epidemie de gripa sezoniera si de COVID, Bruxelles-ul interzice exportul a aproape trei milioane de doze de vaccin pentru gripa, informeaza Europa FM Conform editiei de marti a cotidianului economic L'Echo, executivul belgian a invocat un decret regal pentru a interzice "vanzarea sau furnizarea de medicamente persoanelor stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene", precum si "transportul medicamentelor intr-o regiune din afara Belgiei".Masura este valabila pana la sfarsitul lunii februarie 2021. Belgia are nevoie de cel putin 4 milioane de doze la o populatie totala de peste de 11 milioane de locuitori.Si alte state fac eforturi mari pentru a cumpara cantitati mai mari de vaccin gripal.In Marea Britanie, autoritatile au implorat populatia sa se vaccineze impotriva gripei, dar medicii si farmaciile nu mai au dozele cerute, asa ca si aici s-au facut liste de asteptare. In Regat, 70% din populatia de peste 65 de ani face diferite forme de gripa in fiecare an.Si Italia a comandat producarorilor de vaccin gripal sezonier cu 50% mai multe doze decat in anii trecuti.Iar autoritatile din Germania au comandat producatorilor de vaccin gripal cu 6 milioane mai multe doze decat in anii precedenti.Iar Polonia, care anul trecut a ramas in depozite cu 100 de mii de doze, incearca scum sa achizitioneze cantitati mari de vaccin gripal.