Biden da asigurari, la plecarea in turneul din Europa, ca le va transmite "in mod clar lui Putin si Chinei ca SUA si Europa sunt sudate"

US President Joe Biden sets off for the G7 summit in Cornwall



Inainte de decolarea Air Force One, Joe Biden a dat asigurari, pe termac, ca le va transmite "in mod clar lui Putin si Chinei ca Statele Unite si Europa sunt sudate".Tot pe pista bazei militare Andrews, la periferia Washingtonului, presedintele american a anuntat ca urmeaza sa prezinte in curand o strategie de vaccinare mondiala impotriva covid-19.In prima etapa a vizitei sale in Marea Britanie, Biden urmeaza sa abordeze spinosul doar al unui acord de liber-schimb cu regatul.Tensiunile in centrul carora se afla Irlanda de Nord urmeaza sa se afle pe agenda discutiilor presedintelui american cu Boris Johnson , care se intalnesc joi seara, inaintea unui summit al sefilor de stat si de guverne, in cadrul presedintiei britanice a Grupului, la Cornwall, in sud-vestul Angliei.Joe Biden avertizeaza ca lipsa unei solutii risca sa compromita sansele de succes ale unui acord de liber-schimb americano-britanic, cautat aprig de catre Boris Johnson.Seful statului american urmeaza sa fie primit duminica la Castelul Windsor de catre regina Elizabeth a II-a, care domneste de 69 de ani."Vizita mea in Europa este ocazia ca America sa mobilizeze democratiile din intreaga lume", da asigurari cel care subliniaza, de la instalarea sa la putere, in ianuarie, ca Statele Unite s-au intors ("America is back") si intentioneaza sa se implice deplin in afacerile lumii, dupa cei patru ani de izolationism ai presedintiei lui Donald Trump