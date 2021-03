Biden semneaza un decret pentru facilitarea accesului la vot. Reactia republicanilor

Aceasta decizie intervine in contextul in care mai multe Congrese locale in care republicanii sunt majoritari incearca sa restranga accesul la vot, in urma infrangerii lui Donald Trump in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie.Miliardarul newyorkez sustine - fara dovezi - ca alegerile prezidentiale au fost afectate de fraude..Proiecte locale de lege vizeaza sa limiteze accesul populatiei cu drept de vot la votul prin corespondenta sau sa faciliteze anularea unui numar cat mai mare de voturi considerate neconforme."Orice alegator ar trebui sa poata sa voteze, iar votul sau sa fie luat in considerare. Daca ai cele mai bune idei, nu ai nimic de ascuns. Lasati oamenii sa voteze", indeamna Biden."Cu ocazia marcarii Bloody Sunday, semnez un decret care sa usureze inscrierea alegatorilor sa voteze si sa imbunatateasca accesul la vot", a declarat el intr-o inregistrare difuzata de Casa Alba Camera Reprezentantilor, in care democratii sunt majoritari, a adoptat miercuri un proiect de lege menit sa lupte impotriva obstacolelor in calea votului in tara. Textul, sustinut de catre Joe Biden, urmeaza sa fie transmis in Senat, unde adoptarea acestuia este incerta.Joe Biden cere in acest decret o imbunatatire sau modernizare a site-urilor federale care furnieaza informatii online despre alegeri si vot..El vrea sa faciliteze mai ales voturl persoanelor cu dizabilitati sau incarcerate.Insa decretul nu prevede masuri concrete si imediate si ar putea sa aiba doar un efect limitat impotriva unor incercari de restrangerea accesului la vot."Presedintele nu are autoritatea executiva sa impiedice un stat sa ia masuri de acest fel", a subliniat sambata, intr-o conferinta de presa, un oficial din administratia Biden.La 7 martie 1965, sute de manifestanti pasnici au fost reprimati in mod violent de Politia din Selma.CITESTE SI: Senatul a adoptat planul de relansare al lui Biden: "Am facut un pas urias" Cateva luni mai tarziu, in august, Congresul adopta "Voting Rights Act", care suprima teste si taxe in vederea devenirii alegator.Ceea ce arata "marsul de la Selma este ca nimic nu poate impiedica un popor liber sa-si exercite puterea cea mai sacra de ceatean. Unii fac tot posibilul sa-i retraga aceasta putere", subliniaza Biden.Potrivit presedintelui american, "oficiali alesi in 43 de state au prezentat deja peste 250 de proiecte de lege prin care americanilor sa le fie mai greu sa voteze"."Nu putem sa-i lasaam sa faca acest lucru", avertizeaza el.