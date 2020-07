Bilant sumbru. Cel putin 20 de morti si 200.000 de sinistrati din cauza ploilor torentiale din Japonia

O femeie si un barbat, ambii octogenari, au murit in alunecarile de teren survenite in doua municipalitati diferite din regiunea Kumamoto, potrivit televiziunii publice NHK si altor medii nationale.Alte 16 persoane au fost gasite "fara semne vitale", o fraza folosita adeseori in Japonia pentru desemnarea unor victime inainte ca decesul acestora sa fie confirmat in mod oficial de catre autoritati, a anuntat postul public de radioteleviziune NHK.Paisprezece dintre cele 16 presupuse decese au fost anuntate sambata de guvernatorul regiunii Kumamoto, Ikuo Kabashima. Este vorba de rezidenti ai unui camin de batrani inundat de ape. Alte 6 persoane sunt date disparute.Toate victimele locuiau in provinciile Kumamoto si Kagoshima, grav afectate de intemperii si aflate pe una dintre insulele principale ale Japoniei, Kyushu. Peste 200.000 de persoane din aceste regiuni au fost somate sa isi paraseasca locuintele si sa se refugieze in adaposturi.Autoritatile au declarat ca vor lua masuri pentru a evita propagarea noului coronavirus in adaposturile, instalate in regiune, respectand distantarea intre familii.Echipe de salvare si militari ai fortelor de autoaparare au actionat in cursul noptii pentru a gasi persoanele date disparute si a veni in ajutorul sinistratilor.Desi precipitatiile s-au mai oprit duminica dimineata, la Kumamoto podurile prabusite si drumurile blocate au izolat mai multe grupuri de locuitori, potrivit NHK.Suvoaiele de apa au luat mai multe masini si au inundat numeroase localitati.Meteorologii din Tokyo au emis cel mai inalt nivel de alerta pentru multe zone ale capitalei nipone.