Bilant teribil in SUA: Peste 316.000 de decese si 17,4 milioane de cazuri de COVID-19, de la inceputul pandemiei

Bilantul, publicat la 20:00 ora locala (01:00 GMT duminica), arata cu 2.971 mai multe decese decat vineri si 215.185 noi contagieri.Statul New York ramane cel mai afectat din intreaga tara cu 36.312 de decese, urmat de Texas (25.910), California (22.448), Florida (20.484) si New Jersey (18.297).Alte state care au inregistrat un numar mare de decese sunt Illinois (16.312), Pennsylvania (13.908), Michigan (12.074), Massachusetts (11.657) si Georgia (10.381).In ce priveste numarul contagierilor, California a devenit noul epicentru al pandemiei de coronavirus in SUA cu 1.829.521 de cazuri, urmat de Texas cu 1.586.156, de Florida cu 1.193.165, Illinois cu 877.179 si de New York cu 877.179 de cazuri.Bilantul provizoriu al deceselor - 316.006 - depaseste cu mult pragul estimat initial de Casa Alba , care prognozase in cel mai rau dintre cazuri intre 100.000 si 240.000 de morti din cauza pandemiei.La randul sau, Institutul de Metrica si Evaluare - IHME al Universitatii din Washington , pe ale carui modele de predictie se bazeaza de multe ori Casa Alba, estimase ca atunci cand presedintele Donald Trump va abandona puterea, la 20 ianuarie 2021, SUA vor inregistra in total 420.000 de decese, iar la 1 aprilie numarul deceselor va urca la 560.000.