Bill Gates, acuzat ca "vana femei pentru poftele sale" din randul angajatelor. Cine face aceste dezvaluiri

Katherine Moussouris, care a fost cercetator pentru Microsoft intre 2007 si 2014, vorbeste despre o cultura organizationala "toxica" si despre faptul ca seful companiei "vana femei pentru poftele sale"."Nu doar ca si-a ales sotia dintre angajate, ci a ales sa vaneze si alte femei pentru poftele sale, fara a suporta consecinte. Era ca si cum aceasta cultura izvora de la varf si era una in care se platea un tribut fals diversitatii si incluziunii, fara a sustine cu adevarat femeile in acuzatiile de agresiune sexuala sau in cariera lor", a dezvaluit Katherine Moussouris pentru Daily Mail In anul 2015, mai multe angajate au dat in judecata compania pentru discriminare la locul de munca, ele reclamand faptul ca erau "ignorate, abuzate si umilite".In plus, femeile, printre care si Katherine Moussouris, acuzau ca sefii lor barbati "erau in fruntea unei culturi a baietilor buni in care abuzul si comportamentul toxic erau acceptate".Informatiile acestea ies la iveala in contextul in care Bill Gates este anchetat pentru o aventura cu o inginera de la Microsoft, care a alertat consiliul de administratie la sfarsitul anului 2019. Acesta ar fi si motivul retragerii lui Gates.