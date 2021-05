Marea Britanie propune statelor G7 un mecanism rapid pentru a contracara dezinformarea

Chestiunea va fi abordata in cadrul reuniunii ministrilor de externe din tarile G7, care se va desfasura la Londra de luni pana miercuri."Vrem ca G7 sa se uneasca cu un mecanism rapid de respingere, astfel incat, atunci cand vedem difuzate aceste minciuni, aceasta propaganda sau stiri false, sa putem (...) dezminti si sa restabilim adevarul, pentru oamenii din aceasta tara, dar si din Rusia sau din China si din intreaga lume", a declarat reporterilor ministrul de externe britanic.Potrivit Sunday Times, un studiu finantat de Foreign Office a constatat ca "trolii prorusi" posteaza comentarii rau intentionate pe site-urile ziarelor britanice pentru a da impresia ca publicul sustine agresiunea rusa impotriva Ucrainei.Acestea sunt apoi utilizate de mass-media de stat ruse pentru a face sa para ca opinia publica britanica sprijina Moscova , potrivit ziarului, care sustine ca acelasi proces este folosit si impotriva mass-media din alte 14 tari, inclusiv unii membri ai G7, cum ar fi Franta, Germania, Italia, Japonia si Statele Unite Acest studiu urmeaza sa fie prezentat marti la Londra, la prima reuniune cu prezenta fizica a ministrilor de externe din G7 din ultimii doi ani.Ministerul de Externe britanic l-a convocat recent pe ambasadorul rus la Londra, guvernul britanic spunand ca este "extrem de ingrijorat de tendinta statului rus de a adopta o atitudine rauvoitoare".Diplomatia britanica a anuntat totodata sambata un buget de opt milioane de lire sterline (9,2 milioane de euro) pentru proiectele serviciului international al BBC de a lupta impotriva dezinformarii.Saptamana aceasta, unitatea de lupta impotriva dezinformarii a diplomatiei europene a publicat un raport in care se apreciaza ca Rusia si China sunt angajate in campanii de denigrare pentru a submina increderea in vaccinurile aprobate de UE cu scopul de a-si plasa propriile vaccinuri.