Cum influențează bogații lumii încălzirea globală. "Dau tonul în ceea ce privește consumul, la care toată lumea aspiră"

În 2018, Stefan Gössling și echipa sa au petrecut luni întregi analizând profilurile de social media ale celor mai bogate celebrități, de la Paris Hilton, la Oprah Winfrey. Gossling, profesor de turism la Universitatea Linnaeus din Suedia, a vrut să găsească informații despre cât de mult aceste persoane zboară cu avionul.

Bill Gates, unul dintre cei mai vizibili activiști ai mediului, a zburat de 59 de ori în 2017, potrivit calculelor lui Gossling, acoperind o distanță de aproximativ 343.500 de kilometri, adică a făcut înconjurul lumii de opt ori. Miliardarul a generat 1.600 de tone de gaze cu efect de seră (adică emisiile anuale a 105 americani).

Scopul lui Gossling a fost să descopere nivelurile individuale de consum ale miliardarilor lumii, care au stiluri de viață deseori învăluite în mister. Analiza sa a coincis cu o mișcare crescândă de protecție a mediului, răspândită de Greta Thunberg, care a atras atenția asupra responsabilității personale. Zborul cu avionul, una dintre activitățile care produc cel mai ridicat nivel de emisii de carbon, a devenit un simbol al acestei noi responsabilități, scrie BBC.

Ultimele decenii au scos în evidență inechitatea de la nivel mondial. De la criza financiară din 2008, la pandemie și la impactul din ce în ce mai vizibil al schimbărilor climatice, evenimentele perturbatoare tind mereu să-i lovească prima dată și mai dur pe cei mai săraci.

Însă în dezbaterile despre reducerea inechităților, consumul excesiv este deseori ignorat. Amprentele supradimensionate de carbon ale celor mai bogați oameni consolidează inegalitățile și amenință capacitatea lumii de a stăvili schimbările climatice catastrofale.

Cine sunt cei 1 la sută?

Atunci când vorbim despre "cei bogați”, ne-am putea gândi la milionari și miliardari cu avioane private și multe vile. Însă un venit de 38.000 de dolari pe lună este suficient pentru ca cineva să intre în primii 10% cei mai bogați oameni din lume. Iar un venit de 109.000 de dolari îi plasează în primii 1%.

Statisticile sunt uluitoare. Cei mai bogați 10% din oameni au fost responsabili de aproximativ jumătate din emisiile globale din 2015, potrivit unui raport al Oxfam și al Institutului de Mediu din Stockholm. Primii 1% au fost responsabili pentru 15% din emisii, aproabe dublu față de cei mai săraci 50% din lume.

Dario Kenner, autorul cărții Carbon Inequality: The Role of the Richest in Climate Change, a folosit termenul „elită poluantă” pentru a-i descrie pe cei mai bogați ai societății, care investesc intens în combustibilii fosili și au un impact climatic major ca urmare a stilului de viață.

Majoritatea oamenilor din țări bogate consumă excesiv și accelerează catastrofa climatică. Luând în considerare emisiile provocate de bunurile importate, o persoană din Regatul Unit produce în medie 8,5 tone de carbon în fiecare an. Iar numărul crește la 14,2 tone în Canada.

Care sunt mai importante, acțiunile individuale sau cele luate de guverne?

Consumul personal este un subiect sensibil de abordat. Se poate transforma rapid într-o dezbatere. Combaterea schimbărilor climatice ține de acțiunile individuale sau de schimbările sistemice luate de guverne și corporații?

„Este o falsă dihotomie”, spune Lewis Akenji, director al think tank-ului Hot or Cool Institute, din Berlin. „Stilurile de viață nu exisă într-un vid, stilurile de viață sunt modelate de context.”

„Bogații dau tonul în ceea ce privește consumul, la care toată lumea aspiră. Acolo apar efectele toxice”, susține Halina Szejnwald Brown, profesor de științe și politici de mediu la Universitatea Clark din SUA.

Spre exemplu, aviația. „De îndată ce zbori cu avionul, faci parte din elita globului”, spune Gossling. Peste 90% dintre oameni nu au zburat niciodată și doar 1% din populația globului este responsabilă pentru 50% din emisiile produse de zbor.

Mașinile de teren care fac parte din coloanele președinților, afaceriștilor și celebrităților, și care apar în număr din ce în ce mai mare și în familiile cu venituri medii din orașe, au devenit și ele un simbol al statutului, în ciuda impactului pe care îl au asupra mediului.

Un alt punct fierbinte al consumului sunt casele mari, care reprezintă, la fel ca mașinile de teren, un simbol social. În Europa, aproape 11% din emisiile produse de locuințe vin de la cei 1% care dețin case foarte mari și mai mult de una.

În ultimii ani, însă, normele societății au început să se schimbe. Numărul de zboruri cu avionul au scăzut cu 4% în Suedia, în 2018, după campania dusă de Thunberg.

Pandemia de COVID-19 a redus dramatic numărul călătoriilor de afaceri și a dovedit că întâlnirile în persoană pot fi înlocuite cu succes de cele online.

Taxe țintite asupra comportamentelor nesustenabile, precum zburatul des și supraconsumul de carne i-ar putea ajuta pe oameni să adopte comportamente care scad mai repede emisiile de carbon, spune Peter Newell, profesor de relații internaționale la Universitatea Sussex. O altă idee, mai radicală, ar fi ca guvernele să restricționeze introducerea pe piață a produselor care emit mult carbon, ca avioanele personale sau mega-iahturile.

Guvernele trebuie să reformeze infrastructura și să pună sustenabilitatea în inima proiectelor. Asta înseamnă rețele de transport public dezvoltate, rapide și accesibile, construirea unor case mai bine izolate, interzicerea mașinilor care folosesc combustibili fosili și analizarea unor idei precum săptămâna de lucru de patru zile.

Acțiunile individuale nu vor fi suficiente pentru lupta împotriva schimbării climatice, spune Akenji, dar alegerile personale contează. „Cred că ar trebui să devenim cu toții activiști politici într-un fel sau altul. Ceea ce vom face este să mergem hotărât la guvernanții noștri și să le cerem să-și respecte angajamentele.”

Ads