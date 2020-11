Vizita oficiala al sefului MAE, Bogdan Aurescu, in Regatul Tarilor de Jos - intalniri cu presedintele Curtii Penale Internationale si presedintele Curtii Internationale de Justitie

Intrevederile cu presedintele Curtii Penale Internationale (CPI), Chile Eboe-Osuji, si cu presedintele Curtii Internationale de Justitie (CIJ), Abdulqawi Ahmed Yusuf, au evidentiat importanta acordata de Romania utilizarii dreptului international in sprijinul consolidarii pacii si securitatii internationale si rolului instantelor internationale in promovarea si consolidarea statului de drept la nivel global, arata un comunicat MAE transmis AGERPRES.Potrivit sursei citate, ministrul Aurescu a reconfirmat sprijinul Romaniei pentru rolul Curtii Penale Internationale, ca instrument esential de combatere a impunitatii pentru cele mai grave infractiuni, precum si angajamentul tarii noastre de actiona, in continuare, pentru asigurarea independentei si bunei functionari a Curtii in vederea atingerii obiectivelor sale. De asemenea, a subliniat ca promovarea si respectarea dreptului international face parte din nucleul esential al politicii externe a Romaniei.Cu acest prilej, ministrul Bogdan Aurescu a donat, din partea Guvernului Romaniei, un tablou infatisandu-l pe Vespasian Pella (1897-1952), diplomat si jurist roman de inalt prestigiu international din perioada interbelica, unul dintre "parintii fondatori" ai conceptului de curte penala internationala cu caracter permanent si promotor asiduu al infiintarii unei astfel de curti. "Gestul donatiei tabloului catre CPI reflecta implicarea indelungata a Romaniei in dezvoltarea dreptului international penal", arata ministerul.Aurescu a evidentiat cu acest prilej ca Romania s-a implicat, inca din perioada interbelica, in dezvoltarea dreptului international penal, prin contributia diplomatului si juristului Vespasian Pella. Acesta a desfasurat o activitate prodigioasa in cadrul unor organizatii relevante pentru dreptul international, precum Asociatia Internationala de Drept Penal, al carei presedinte a fost. Cu prilejul donatiei, ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, a avansat propunerea ca numele lui Vespasian Pella sa fie acordat uneia dintre salile sediului CPI.In discutiile cu presedintele CIJ, ministrul Bogdan Aurescu a reiterat sustinerea puternica de catre Romania pentru dreptul international si justitia internationala, in mod special pentru activitatea esentiala a Curtii Internationale de Justitie, ca mijloc de solutionare pasnica a disputelor, in conformitate cu dreptul international, aspect relevat inclusiv prin acceptarea de catre Romania, in 2015, a jurisdictiei obligatorii a CIJ, precum si prin supunerea cazului Delimitarii Maritime in Marea Neagra in fata acestei instante internationale.In calitate de fost Agent al Romaniei in fata CIJ in cazul mentionat, ministrul Afacerilor Externe a mentionat ca acest caz, care a adus Romaniei 9.700 kmp de platou continental si zone economice exclusive (80% din suprafata in disputa), este considerat emblematic pentru Curte in domeniul delimitarilor maritime, exercitand o influenta aparte asupra jurisprudentei ulterioare a CIJ si a altor instante internationale. Ministrul Aurescu a evocat totodata impactul deosebit de pozitiv pentru Romania al solutionarii acestui diferend.De asemenea, a exprimat satisfactia ca, pe durata primului sau mandat ministerial, a reusit finalizarea acceptarii de catre Romania a jurisdictiei obligatorii a CIJ, gest care exprima sprijinul tarii noastre pentru Curte si pentru extinderea influentei dreptului international la nivelul comunitatii internationale. Totodata, ministrul roman de Externe a prezentat propunerea unei campanii de promovare a acceptarii jurisdictiei obligatorii a CIJ, propunere salutata de presedintele si de grefierul CIJ.Acestia au multumit Romaniei si ministrului roman pentru sustinerea puternica acordata de tara noastra Curtii si justitiei internationale, inclusiv prin sustinerea de catre Romania a crearii unui Trust Fund on Judicial Fellowship Programme al CIJ, in sprijinul studentilor juristi din state in curs de dezvoltare care sa se familiarizeze cu jurisprudenta si practica CIJ. De asemenea, presedintele CIJ a apreciat activitatea desfasurata de oficialul roman in calitate de co-presedinte al Grupului de Studiu al Comisiei de Drept International privind cresterea nivelului marilor si oceanelor in relatie cu dreptul international.De asemenea, in contextul prezentei sale la Haga, ministrul a dorit sa onoreze amintirea diplomatului roman Constantin Karadja, care a salvat mii de vieti evreiesti in anii cei mai intunecati ani ai istoriei recente. Astfel, a participat la un moment de reculegere in fata casei in care a locuit Constantin Karadja si unde, prin grija autoritatilor romane, a fost asezata o placa comemorativa. Romania este angajata sa lupte impotriva antisemitismului, extremismului, rasismului si a tuturor formelor de discriminare si intoleranta si este un membru activ al Aliantei Internationale pentru Memoria Holocaustului, a carei presedintie a detinut-o in perioada martie 2016 - martie 2017, mai arata MAE.