Bolivia decreteaza stare de catastrofa nationala, din cauza incendiilor devastatoare

"Ne declaram in stare de catastrofa nationala din cauza secetei si a incendiilor", a declarat presedintele interimar Jeanine Anez in timpul unei deplasari oficiale in regiunea Santa Cruz, situata in estul tarii.Ministrul Apararii, Luis Fernando Camacho, a precizat ca cele cinci departamente vizate sunt Santa Cruz, Beni Pando, Chuquisaca si Tarija.Situatia departamentului in care se afla capitala, La Paz, este in curs de evaluare."Doua focare emergente s-au unit din cauza temperaturilor ridicate", a explicat ministrul bolivian. El a deplans totodata faptul ca nicio ploaie nu este asteptata "in urmatoarele 10-15 zile".Un raport al ONG-ului Fundatia Prietenilor Naturii a dezvaluit ca din ianuarie si pana la sfarsitul lunii septembrie incendiile au distrus 2,3 milioane de hectare de paduri si de pasuni din Bolivia.Anul trecut, uriasele incendii din Amazonia boliviana au devastat 6,4 milioane de hectare, potrivit aceleiasi organizatii.