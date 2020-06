Boris Johnson: Britanicii sunt mai grasi decat majoritatea europenilor

Ziare.

"Am adoptat o pozitie foarte libertariana in privinta obezitatii, dar cand privim cifrele, cand vedem presiunea asupra NHS (Serviciul National de Sanatate), si comparam tara noastra minunata cu celelalte tari europene, ma tem ca suntem semnificativ mai grasi decat majoritatea dintre ceilalti, in afara de maltezi, dintr-un motiv sau altul. Este o problema", a declarat Johnson la Times Radio."Toate lumea stie ca este o problema mare, dar cred ca trebuie sa o rezolvam cu totii", a adaugat el.Intr-un interviu pentru ziarul Mail on Sunday, Johnson a facut si cateva flotari, pentru a arata ca este "in mare forma", la doar cateva luni dupa ce s-a luptat pentru viata sa in spital, unde a fost internat dupa infectarea cu noul coronavirus.