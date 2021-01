Boris Johnson isi amana vizita in India prevazuta in ianuarie, din cauza agravarii epidemiei de COVID-19

Johnson "a discutat in aceasta dimineata cu premierul (Narendra) Modi, pentru a-si exprima regretul ca nu se va putea deplasa, asa cum era prevazut, in India in aceasta luna", a explicat un purtator de cuvant intr-un comunicat."Date fiind izolarea (din Anglia anuntata luni seara) si viteza cu care se propaga noua varianta a coronavirusului, premierul a considerat ca este important sa ramana in Marea Britanie pentru a se concentra pe raspunsul national la virus", a precizat aceeasi sursa.Johnson "spera sa se poata deplasa in India in primul semestru din 2021 (...), inainte de summitul G7", clubul tarilor bogate a carui presedintie este asigurata de Marea Britanie in 2021, "la care premierul Modi urmeaza sa asiste ca invitat", conform Downing Street.Premierul britanic urma initial sa se deplaseze in India in aceasta luna pentru prima vizita majora in strainatate de la venirea la putere in iulie 2019.Vizita, ce ar fi survenit dupa iesirea Marii Britanii din uniunea vamala si din piata unica europeana, urma sa permita "intarirea parteneriatului" comercial si climatic cu India.Cu peste 75.000 de morti, Marea Britanie este una dintre tarile europene puternice lovite de COVID-19, iar situatia s-a agravat in ultimele saptamani.