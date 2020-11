Brazilia a depasit 172.000 de decese si se apropie de 6,3 milioane de infectari

Potrivit ultimului buletin al Ministerului Sanatatii, Brazilia, cu 210 milioane de locuitori, a inregistrat in total 172.562 de decese asociate bolii COVID-19 si 6.290.272 de cazuri, confirmand astfel ca este a doua tara cu cele mai multe victime din lume, dupa SUA, si a treia cu cele mai multe contagieri dupa Statele Unite si India In mijlocul avertismentelor medicilor si expertilor ca Brazilia se afla deja in al doilea val al pandemiei fara sa-l fi depasit pe primul, numarul contagierilor inregistrat sambata a fost cel mai mare raportat intr-o singura zi, dupa cel din 13 august (60.090 de cazuri).In timp ce numarul deceselor inregistrat sambata l-a depasit pe cel raportat vineri (514), dar a fost totusi inferior celui de joi (691), miercuri (654) si marti (630).Cifrele in general tind sa scada la sfarsit de saptamana ca urmare a numarului mai mic de angajati care proceseaza datele, mai ales in micile orase.Potrivit datelor publicate de Minister, din totalul persoanelor contagiate, 5.562.539 de pacienti s-au recuperat si au fost externati, iar alti 555.172 se afla sub ingrijire medicala.Cifrele arata astfel ca rata de incidenta a bolii in Brazilia este de 2.993 de cazuri la 100.000 de locuitori, iar cea a mortalitatii de 82 la 100.000 de locuitori, cu un procent de mortalitate de 2,7 % din totalul celor infectati.Potrivit statisticilor, Sao Paulo, cel mai populat stat din Brazilia cu 46 de milioane de locuitori, se mentine pe primul loc cu cel mai mare numar de decese, cu 42.048 de morti, urmat de Rio de Janeiro (22.539), Minas Gerais (9.990), Ceara (9.598) si Pernambuco (9.019).