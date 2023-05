Brazilia: Circa 200 de persoane sub daramaturi la Niteroi

Circa 200 de persoane se afla sub daramaturi la Niteroi, in apropiere de Rio de Janeiro, dupa o alunecare de teren produsa miercuri seara in urma ploilor torentiale care au inceput de luni in diverse localitati din statul brazilian Rio de Janeiro.

Sase corpuri au fost retrase in cursul noptii in urma alunecarii de teren, in favela Morro do Bumba, la Niteroi, oras legat de Rio de Janeiro printr-un pod de 15 kilometri peste apa.

Terenul a cedat pe 700 de metri, inghitind intre altele 50 de case, iar pompierii au semnalat ca sunt putine sanse de a gasi supravietuitori.

Primarul orasului Rio de Janeiro, Eduardo Paes, le-a adresat cetatenilor apelul de a parasi zonele in panta ale orasului, care sunt mai expuse efectelor distrugatoare ale ploilor.