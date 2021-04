Ultima etapa din Brexit, aproape de final. Parlamentul European urmeaza sa ratifice acordul comercial al UE cu Regatul Unit

Intr-un ultim diferend - Franta ameninta sa impuna "masuri de retorsiune" serviciilor financiare britanice, in cazul in care regatul nu pune in aplicare acordul post-Brexit cu privire la pescuit "Regatul Unit asteapta de la noi un anumit numar de autorizari ale serviciilor sale financiare. Nu-i vom da niciuna, pana cand nu vom avea garantii cu privire la pescuit si alte subiecte, ca Regatul Unit isi respecta angajamentele", a amenintat, la postul BFM Business, secretarul de stat francez insarcinat cu Afaceri Europene Clement Beaune.In pofida acestui context tensionat, rezultatului votului - care urmeaza sa fie comunicat in mod oficial abia miercuri la ora locala 9.00 (10.00, ora Romaniei) nu ridica vreo indoiala."Ma astept ca textul sa fie adoptat cel putin cu o majoritate de trei sferturi", a anuntat social-democratul german Bernd Lange, presedintele Comisiei insarcinate cu Comertul International.Unda verde a eurodeputatilor a acestui acord, incheiat in extremis la 24 decembrie, a devenit urgenta, in contextuln in care aplicarea provizorie a textului, de la inceputul anului, expira vineri, iar Londra exclude orice prelungire.In afara de acest vot, eurodeputatii urmeaza sa adopte o rezolutie cu caracter neconstrangator in care Brextul este catalogat drept o "eroare istorica".Brexitul "a fost promovat de catre un nationalism iresponsabil, bazat pe false promisiuni si o viziune pe termen scurt. El este rau pentru Marea Britanie si este rau pentru Europa", a declarat marti eurodeputatul social-democrat austriac Andreas Schieder.In rezolutie se subliniaza totodata ca este necesar ca PE sa fie asociat deplin in viitoarele schimburi cu Londra pe tema guvernantei acestui acord de 1.250 de pagini, asa cum a promis presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen Relatiile Londrei cu Bruxellesul au fost deja profund afectate de decizia britanica de a parasi piata unica - in mod oficial de la 31 ianuarie 2020, insa in mod real abia la inceputul acestui an."CEC IN ALB"In planul schimburilor, exporturile europene catre regat au scazut cu 20,2%, iar importurile britanice din Uniune au scazut cu 47% in primele doua luni ale lui 2021, potrivit Eurostat.In plus are loc o cirza de incredere intre cele doua parti, dupa ce Downing Street a luat mai multe decizii prin care pune in discutie precedentul acord incheiat cu UE, Tratatul Brexitului din 2019, care organizeaza divortul.Europenii reproseaza Londrei faptul ca a incalcat Prorocolul irlandez din tratat, prin amanarea anumitor controale vamale si sanitare care urmau sa aiba loc in provincia britanica Irlanda de Nord si in restul Regatului Unit, cu scopul impunerii unei frontiere pe Insla Irlanda.In semn de protest, eurodeputatii au amanat mult timp sa stabileasca o data a votului lor asupra acordului comercial."Guvernul britanic nu trebuie sa ia (votul de marti) drept un cec in alb sau un vot de incredere orb", a avertizat eurodeputatul luxemburghez Christophe Hansen (PPE, dreapta).Von der Leyen, ale carei servicii au lansat o procedura impotriva Regatului Unit cu privire la incalcarea Protocolului, i-a asigurat pe eurodeputati ca UE "nu va ezita", "daca este necesar", sa foloseasca impotriva Londrei masurile de compensare unilaterala prevazute de acord.In acest context delicat, recentul diferend pe tema intarzierii aprovizionarii continentului european cu vaccinuri Astra-Zeneca - in timp ce Regatul Unit era aprovizionat, a aruncat si mai mult gaz pe foc."Avem mai multe in comun decat ceea ce ne desparte", a pledat Michel Barnier, care se exprima pentru ultima oara in PE in calitate de negociator-sef UE al Brexitului.Acesta declaratie este atribuita eurodeputatei britanice proeuropene Jo Cox, asasinata de care un activist de extrema dreapta in timpul campaniei sale din 2016 in vederea referendumului Brexitului.